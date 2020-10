Concurrents OM : L’incroyable mercato de Rennes qui explose tous les records !

FCMarseille vous propose le bilan mercato des concurrents en Ligue 1. Retour sur le marché estival du Stade Rennais qui a dépensé 68M€ !

Si l’OM a (seulement) dépensé 8M€, Rennes en a misé 60 de plus. Outre les prêts de Rugani et Dalbert en provenance de Serie A, le club breton a misé 26M€ sur l’ailier Doku et 12M€ sur Terrier. L’attaquant Guirassy a lui aussi été recruté pour un joli montant de 15M€, tout comme le nouveau gardien Alfred Gomis recruté pour 10M€. Dans l’autre sens, Mendy (25M€ / Chelsea) et Raphinha (Leeds / 17M€) ont quitté la Bretagne pour la Premier League. Au final, l’équipe de Julien Stéphan s’est renforcée à coup de millions, mais a dans le même temps. La balance symbolique de ce mercato (car la plupart des paiements sont échelonnés) est de -18M€.

ARRIVÉES

Jérémy Doku (Anderlecht / 26M€)

Dalbert Henrique (Inter Milan / Prêt)

Daniele Rugani (Juventus / Prêt)

Alfred Gomis (Dijon / 10 M€)

Serhou Guirassy (Amiens / 15 M€)

Nayef Aguerd (Dijon / 5 M€)

Martin Terrier (Lyon / 12 M€)

DÉPARTS

Raphinha (Leeds / 17M€)

Jérémy Gelin (Antwerp / Prêt)

Lucas Da Cunha (Nice / 1 M€)

Edouard Mendy (Chelsea / 25M€)

Armand Laurienté (Lorient/4 M€)

Jordan Siebatcheu (Young Boys/Prêt)

Rafik Guitane (Marítimo/Prêt)

Souleyman Doumbia (Angers/3 M€)