Mercato concurrents OM : Rennes va débourser environ 15M€ pour un gardien ?

Si l’OM n’a pour l’instant pas vendu de joueur lors de ce mercato estival, Rennes vient de toucher un gros chèque de 24M€ plus 6M€ de bonus pour son ancien gardien Edouard Mendy. Le club breton aurait trouvé son successeur mais va devoir aussi payer le prix fort !

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents en Ligue 1. Ce dimanche, retour sur Rennes, actuel leader du championnat, et qui doit rapidement recruter un gardien de but. Le club breton aurait trouvé en France le successeur d’Edouard Mendy parti à Chelsea. Plus précisément à Dijon. Rennes a laissé filer un gardien international sénégalais mais en a trouvé un autre. En effet, selon l’Equipe, « Rennais s’est entendu avec Dijon pour le transfert d’Alfred Gomis, qui remplacera Édouard Mendy, pour un montant de 16 millions d’euros. » Selon RMC le montant serait un petit moins élevé : 14M€.

Alfred Gomis pour faire oublier Edouard Mendy

L’ancien gardien de la SPAL en Italie n’aura donc fait qu’une saison avec Dijon, qui va toucher un gros chèque. Alfred Gomis va découvrir la Ligue des champions à 27 ans même si tous les détails ne sont pas réglé dans ce dossier…