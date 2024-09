Concurrents OM : L’OGC Nice a écopé d’une grosse amende !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OGC Nice vient d’être condamné par la F.I.F.A. à verser plus de 110 000 euros au RC Abidjan. Les dirigeants azuréens ont rompu le partenariat unilatéral qui liait les deux clubs. S’ils ne paient pas, ils n’auront plus le droit de recruter et devront verser 10 650 euros à l’institution internationale.

Au cours de ce mercato, l’OGC Nice a recruté 3 joueurs pour 16M€ et en a vendu 2 pour 21,80M€, soit un bénéfice de 5,80M€. Fini les réjouissances car, après une violation de contrat survenue en 2023, les Niçois sont condamnés par la F.I.F.A. Ils doivent payer une somme qui frôle les 110 000 euros, accompagnée d’intérêts.

110 000 euros à verser par l’OGCN !

Selon les informations de L’Équipe, l’OGC Nice devra indemniser le RC Abidjan après les ventes de Ange Ahoussou à Pau (300 000 €) et de Jean N’Guessan à Metz (430 000 €), durant l’été 2023. Le club maralpin devra payer 45 000 € au RC pour le défenseur central. En ce qui concerne le milieu de terrain, Nice devra payer 64 500 €. Les sommes cumulées frôlent les 110 000 €, auxquels s’ajoutent des intérêts. Si Nice refuse de payer cette somme, le club pourrait être interdit de recrutement et devrait verser 10 650€ à la F.I.F.A.

Pourquoi cette sanction ?

Toujours selon L’Équipe, « la F.I.F.A. a donné raison, au moins partiellement, au RC Abidjan dans le conflit qui oppose le club ivoirien à l’OGC Nice ». L’écurie azuréenne a rompu le partenariat unilatéral entre eux et l’équipe de la capitale économique ivoirienne. L’instance internationale estime ne pas être en mesure de se prononcer sur ce sujet. Dans l’accord qui liait les deux clubs, il était prévu que le Gym reverse un intéressement de 30 % au RC sur les transferts concernant les joueurs issus du centre de formation abidjanais. Les dirigeants du club français ne l’avait pas fait après avoir cédé Ahoussou et N’Guessan.

Le dossier n’est pas complètement refermé, le tribunal arbitral du sport (T.A.S.) devra lui aussi rendre son verdict dans cette affaire.

