Concurrents OM : Lopes (Lyon) crée (encore) la polémique pour son jeu dangereux !

FCMarseille vous propose l’actualité des concurrents directs de l’OM. Si les marseillais n’ont pas joué ce weekend, Lyon s’est imposé 0-1 face à Angers avec une nouvelle polémique autour du gardien Anthony Lopes…

En effet, le portier lyonnais a une nouvelle fois effectué une sortie violente. Cette fois il est venu heurter avec son genou le dos du défenseur du SCO Romain Thomas. Ce dernier l’a expliqué après la rencontre à l’Equipe : « Au moment où je prends mon impulsion, j’ai ressenti une décharge dans le dos. Je ne sais même pas comment il est venu me dézinguer. Je ne suis pas du genre chochotte mais j’ai même cru que j’allais devoir sortir, tellement j’avais mal. J’étais sûr que l’arbitre allait siffler « péno » ou au moins aller voir les images. » Une incompréhension partagée par son entraineur Stéphane Moulin qui l’a fait savoir en conférence de presse d’après match: «Sur le premier ballon, quand on voit les deux genoux de Lopes dans le dos, avec les crampons… parce que bon il y a l’image, mais il y aussi l’image de son dos où il est en retard, il n’y a même pas l’idée de siffler un penalty. Rien n’empêche de siffler un penalty et d’aller voir les images… »

🦁 Encore une sortie dangereuse de Lopes, dans le dos de Thomas, lors d’Angers-OL ► https://t.co/w37rXZguNe pic.twitter.com/iZOlSjlmZO — RMC Sport (@RMCsport) November 22, 2020

Le consultant pour Canal+, Pierre Ménès en a mis une couche sur son blog plus tard dans la soirée…

ce n’est pas la première fois que Lopes réalise ce genre de geste. Mais comme les arbitres ne lui disent jamais rien, il continue — Ménès

« Lyon a réalisé un joli petit hold-up à Angers face à une équipe du SCO offensive comme je l’aime et qui a eu beaucoup d’occasions mais s’est heurtée à un bon Lopes. Les hommes de Moulin auraient largement mérité de gagner ce match. (…) La seule chose qui m’agace dans ce match, c’est le coup de genou de Lopes sur Thomas. Quand j’ai tweeté sur l’action, tout le monde m’a dit : « Ouais, tu connais rien au foot, les gardiens sortent toujours avec le genou en avant ». Euh… Ouais, OK. Quand tu as un adversaire face à toi. Là, Thomas est dos au but, ne fait pas action de jeu et ne saute même pas. Et il se prend le genou de Lopes dans la colonne vertébrale. Je suis désolé mais cela valait évidemment penalty – au minimum – ce qui aurait changé la physionomie du match. Mais comme je le dis, ce n’est pas la première fois que Lopes réalise ce genre de geste. Mais comme les arbitres ne lui disent jamais rien, il continue. Il faudra un jour un grave accident pour qu’on remette en cause les sorties de ce gardien au demeurant excellent mais trop dangereux. »

Pierre Ménès – source : Blog Canal+ (22/11/2020)

Lopes encore et toujours . En même temps il aurait tort de se priver puisqu’on le sanctionne jamais — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 22, 2020