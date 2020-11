Concurrents OM : Ménès tacle un joueur du Stade Rennais ! « Il est d’une lenteur effroyable »

Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas hésité à être très dur dans ses notes après le match très décevant des Bleus face à la Finlande. Steven Nzonzi, le joueur du Stade Rennais n’a pas été épargné.

Décevants face à la Finlande ce mercredi soir (victoire 2-0 des Finlandais), l’Equipe de France n’a pas reçu de très bonnes notes de la part de Pierre Ménès.

Nzonzi a fait pas mal de fautes et n’apporte rien offensivement

Sur son blog sur Canal +, le consultant n’a pas épargné le Rennais Steven Nzonzi. Selon lui, il n’apporte rien et est beaucoup trop lent…

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Un chèque entre 50 et 100M€ pour Rennes ?

« Ce n’est pas la première fois que je le dis mais je me demande ce qu’il fait là. Il est d’une lenteur effroyable, a fait pas mal de fautes et n’apporte rien offensivement. Ce qui est utile au Stade Rennais ne l’est pas forcément en équipe de France. Cette équipe de France – si l’on peut appeler ça une équipe de France – était d’une lenteur effroyable. Ce qui est un peu normal quand tes deux milieux axiaux sont Nzonzi, qui est naturellement lent et Pogba, qui est à la rue physiquement »

Pierre Ménès – Source : Canal + (11/11/20)