Concurrents OM : Lyon à fond sur deux joueurs de Brest !

FCMarseille vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents directs de l’OM. Alors que les hommes de Rudi Garcia reçoivent Brest ce mercredi pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, deux joueurs bretons pourraient être particulièrement observés par Lyon à cette occasion…

En effet, les profils de Romain Faivre et de Romain Perraud intéresseraient Lyon. Si Brest réalise un assez bon début de saison (10e au classement) le club brestois peut remercier ses deux joueurs. Et la rencontre de ce soir donne l’occasion pour Juninho et ses recruteurs d’observer les deux joueurs dont le nom est coché pour le mercato.

Faivre et Perraud dans le viseur de Lyon

Selon les informations de l’Equipe, les Gones surveillent avec attention les performances de deux joueurs brestois : le latéral gauche Romain Perraud (23 ans, 13 matchs et 3 buts et 5 passes décisives en L1 cette saison) et l’ailier Romain Faivre (22 ans, 14 matchs et 3 buts et 2 passes décisives en L1 cette saison). Faivre est capable de jouer sur les deux côtés, comme milieu ou comme ailier, mais aussi au poste de numéro 10. Auteur de belles prestations sur ce début de saison, les deux hommes sont suivis par les Lyonnais dans l’optique du prochain mercato d’été. Mais sur le dossier Perraud, Lyon pourrait faire face à de la concurrence. En Ligue 1, l’OGC Nice, ancien club du joueur, est également sur le coup.