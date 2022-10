Concurrents OM – Lyon : Aulas met un gros coup de pression sur l’arbitrage…

Si du côté de l’Olympique de Marseille on se refuse à commenter les décisions plus que défavorables lors des derniers matchs en matière d’arbitrage, ce n’est clairement pas le cas du côté de Lyon.

Suite à la victoire de Lyon face à Montpellier ce week-end (1-2) , Jean-Michel Aulas n’a pas manqué l’occasion de mettre un coup de pression sur l’arbitrage et la commission de discipline qui suivra et qui jugera l’expulsion de son joueur Sinaly Diomandé.

Il faudra analyser en commission ! – Aulas

« Je m’interdis d commenter directement les consignes données par la DTA mais comment ne pas siffler pénalty sur Mayence et plus grave encore le rouge sur Sinaly qu’il faudra analyser en commission ! Il semble que les arbitres soient bons, et la VAR qui ne corrige pas : pourquoi? » Jean Michel Aulas – Source : Twitter (23/10/2022)

@FFF @LFPfr je m’interdis d commenter directement les consignes données par la DTA mais comment ne pas siffler pénalty sur Mayence et+grave encore le rouge sur Sinaly qu’il faudra analyser en commission!Il semble que:les arbitres soient bons,et la VAR qui ne corrige pas:pourquoi? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 22, 2022

