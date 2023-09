Concurrents OM : Lyon dernier… les déclarations fracassantes après la claque face au PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Rien ne va plus à Lyon après l’humiliation subie par le club à domicile, surclassée 4-1 par les Parisiens dimanche soir en clôture de la 4eme journée de Ligue 1. Entre Tolisso et Lopes qui ne mâchent pas leurs mots, Laurent Blanc et la guéguerre entre Aulas et Cucci… l’ambiance est lourde !

Il faut un entraîneur qui entraîne

Santiago Cucci est passé en zone mixte après la lourde défaite de son équipe, il a évoqué l’avenir de son coach: « Laurent Blanc garde-t-il votre confiance durablement ? C’est une bonne question mais je ne vais pas vous répondre maintenant. Ce n’est pas le sujet. Là, on est vraiment dans le projet et ce qu’on va faire dans le futur. Je ne peux pas répondre tout de suite. Il faut un entraîneur qui entraîne. (…) Je vous dis que je ne vais pas évoquer que l’entraîneur. Il n’y a pas que lui qui est responsable, ce n’est pas lui qui joue au foot. »

Avoir un peu de décence et avancer pour le projet du club

Jean-Michel Aulas avait critiqué John Textor lors de l’émission Téléfoot sur TF1 le matin du match. Cucci lui a répondu : « Il y avait une coutume de ne pas parler le jour du match durant 36 ans et c’est pourtant ce qui s’est passé ce matin. Il faut avoir un peu de décence et avancer pour le projet du club. »

On a fait un mois d’août catastrophique. On est au plus bas

Corentin Tolisso est lui conscient de la situation: « On le vit plus que mal. On a fait un mois d’août catastrophique. On est au plus bas. Il faut se réfugier dans le travail. On a deux semaines pour préparer. On a peu de joueurs sélectionnés donc on va donc avoir un groupe assez complet pour pouvoir travailler, voir ce qui ne va pas et essayer de changer de dynamique, car on ne peut pas rester comme ça. C’est un coup très dur, même si on savait qu’on était loin d’être favori contre cette belle équipe. Malheureusement ce début du match et mon erreur aide Paris à rentrer dans le match. Prendre quatre buts en une mi-temps à domicile, cela ne doit jamais arriver. Il fallait être vraiment plus méchant dans notre surface parce qu’ils rentraient facilement ».

Je pense que oui, le pire est arrivé

Sur Prime vidéo, Laurent Blanc affiche sa fatalité : « Je pense que oui, le pire est arrivé. On savait que cette équipe du PSG était en forme, montait en confiance après son match contre Lens. Je pense que comme contre Montpellier, on les a bien aidés à entrer dans le match. Si l’adversaire vous lui donnez un cadeau de bienvenu, ça devient compliqué. Défendre ce n’est pas notre qualité première, être regroupé devant notre surface, ce n’est pas notre qualité première, mais dans les cinq premières minutes, on s’est tués le match. »

Il n’y a rien! Aujourd’hui on s’est fait marcher dessus pendant 45 minutes

Anthony Lopes sur Prime Video avait déjà été virulent à la mi-temps du match alors que le PSG mené 0-4 : « On a fait une première période assez chaotique. C’est inadmissible, on n’a pas montré de caractère, on s’est fait marcher dessus pendant 45 minutes. Là on va couper, ça va faire du bien dans les têtes parce que ça commence à être très compliqué. Il va falloir repartir du bon pied, dès le match face au Havre. On ne peut que comprendre la colère. On ne calcule pas nos matchs… il n’y a rien! Aujourd’hui on s’est fait marcher dessus pendant 45 minutes, on a essayé de montrer un autre visage en deuxième période. On doit utiliser le ballon différemment. On a des opportunités pour pouvoir marquer, on ne le fait pas parce que ce n’est pas la bonne passe, pas le bon choix… après on est pénalisés par des erreurs individuelles qui nous coûtent très cher. Derrière ça paie cash. Il n’y a pas de positif. Beaucoup de choses ont été dites à la mi-temps mais on ne peut pas revenir en arrière. Le mal est fait, on a fait un mois d’août catastrophique. Un point sur quatre matchs, ce n’est pas digne de l’OL. Il va falloir se laver la tête et repartir du bon pied. On a besoin de tout le monde. »