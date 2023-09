Mercato : Le PSG a failli jouer un très mauvais tour à l’OM…

Le mercato a fermé ses portes ce vendredi soir. Dans ses colonnes, le journal l’Equipe confirme qu’un joueur de l’OM était dans le viseur de l’entraîneur du PSG Luis Enrique.

Le marché des transferts s’est clôturé vendredi soir à minuit. L’OM a officialisé une dernière recrue, Bamo Meïté, l’ancien défenseur central du FC Lorient. Au même moment, Issac Touré à fait le chemin inverse. L’avenir du milieu de terrain Azzedine Ounahi a longtemps été incertain. Un intérêt de l’Arabie Saoudite existe toujours.

Selon les informations du journal l’Equipe, l’international marocain était également dans le viseur du PSG. et de son nouvel entraîneur Luis Enrique. Ce dernier a exprimé son admiration pour Azzedine Ounahi lors du dernier Mondial après le match Espagne – Maroc: « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé. Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! ». D’après le quotidien sportif, l’entraîneur du PSG a entamé des discussions avec l’entourage d’Ounahi durant le mercato pour lui faire part de son souhait de le voir rejoindre le club de la capitale.

On apprend toutefois que le PSG n’a pas pu aller au bout de ce dossier , préférant se concentrer sur les cibles offensives en fin de mercato…

