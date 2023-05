Concurrents OM : Lyon face au premier énorme problème de l’après-Aulas !

Selon les informations d’RMC Sport, John Textor va devoir trouver rapidement 130 millions d’euros avant son passage devant la DNCG. Si les ventes lors du prochain mercato estival devrait permettre de faire rentrer plusieurs dizaines de millions d’euros, RMC explique que cela ne suffira pas et qu’Eagle Football, la société de Textor va devoir trouver une autre solution. Une vente de l’équipe féminine est régulièrement évoquée tout comme l’apport de cash par Textor lui-même. Une introduction en bourse d’Eagle Football pourrait également être une solution pour l’homme d’affaires américain. Mais une autre ombre plane aussi au-dessus de John Textor va cependant devoir sortir la somme de 40 millions d’euros à cause du rachat obligatoire des actions d’OL Groupe détenues par des petits porteurs. Si le nouveau propriétaire de l’OL s’est voulu rassurant en conférence de presse, l’avenir de l’Olympique Lyonnais pourrait être beaucoup plus flou que ce qu’il prétend.