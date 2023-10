Concurrents OM : Lyon, l’incroyable et catastrophique statistique !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…) Si l’OM s’est incliné à Monaco, ça ne s’arrange pas non plus du côté de Lyon qui a perdu à Reims ce dimanche et qui n’y arrive pas !

Si l’OM traverse une crise sportive et extra sportive, que dire de ce qu’il se passe à Lyon. Au delà des problèmes autour de Textor, le club est bon dernier de Ligue 1 et n’y arrive pas ! Pour preuve, « après 7 journées, l’OL est 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲𝗿 de Ligue 1 avec seulement 2 points, c’est surtout la 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲 équipe des 5 grands championnats à n’avoir 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 mené au score. »

Après 7 journées, l'OL est 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲𝗿 de Ligue 1 avec seulement 2 points 🥶 C'est aussi la 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲 équipe des 5 grands championnats à n'avoir 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 mené au score ❌ Vous pensez que les lyonnais vont vraiment se battre contre la 𝗿𝗲𝗹𝗲́𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 cette saison ?…



Reims s’est imposé face à Lyon (2-0) ce dimanche, grâce à des buts du milieu de terrain zimbabwéen Marshall Munesti (45e+1) et du défenseur marocain Yunis Abdelhamid (71e). Cette défaite installe les lyonnais à la dernière place avec 2 points en 7 matches.

Corentin Tolisso a déclaré au micro de Prime Vidéo après cette nouvelle défaite : « Je pense au club, aux supporters. C’est vraiment dur. On n’a pas le droit d’être là où on en est. On avait été solides mais ce but en fin de première mi-temps nous a fait beaucoup de mal. On n’a pas réussi à être dangereux offensivement. Je ne sais pas quoi vous dire. Bien sûr que je suis touché. Depuis tout petit, je suis supporter de l’OL et je n’ai jamais vu le club dans cette position. Être footballeur professionnel à l’Olympique lyonnais et mettre le club dans cette situation, ça me fait plus que mal. On ne lâchera pas. On est dans une situation critique, on est derniers du championnat. Il reste encore beaucoup de matchs. Aujourd’hui, si on regarde les sept premières journées, ce qu’on montre sur le terrain, c’est insuffisant. Il faut qu’on travaille énormément et qu’on relève la tête. Les supporters sont plus que déçus, c’est à nous de se parler et de se dire les choses dans le vestiaire. On espère gagner le prochain match et prendre des points. »

Les résultats de la 7e journée de Ligue 1

Vendredi 29 septembre 2023 à 21h00

RC Strasbourg Alsace 0-1 RC Lens

Samedi 30 septembre 2023 à 17h00

Clermont Foot 63 0-0 Paris Saint-Germain

Samedi 30 septembre 2023 à 21h00

AS Monaco 3-2 Olympique de Marseille

Dimanche 1e octobre 2023 à 13h00 sur Prime Video

Stade de Reims 2-0 Olympique Lyonnais

Dimanche 1e octobre 2023 à 15h00 sur Prime Video

OGC Nice 0-0 Stade Brestois 29

Toulouse FC 3-0 FC Metz

Havre AC 0-2 LOSC Lille

Dimanche 1e octobre 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot

FC Lorient 0-3 Montpellier Hérault SC

Dimanche 1e octobre 2023 à 20h45 sur Prime Video

Stade Rennais FC 2-1 FC Nantes