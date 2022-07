Concurrents OM : Lyon reçoit une fessée, la grosse menace de Bosz !

« Surpris? Bien sûr, j’ai vu lors des trois premières semaines, un autre état d’esprit. Contre Bourg-en-Bresse (4-2), on avait bien commencé en marquant trois buts avant d’en prendre deux. Cette équipe a bien joué contre Anderlecht (0-3) même si ce n’était pas tout à fait les mêmes joueurs.Comment j’explique l’attitude de certains de mes joueurs ? C’est l’attitude justement. Demandez aux joueurs. Je ne vais rien dire sur les jeunes car ils sont très contents, j’espère, de jouer ces matches. On a joué avec un ailier droit qui joue arrière gauche (Dib). Je ne veux rien dire sur eux mais les joueurs d’expérience doivent prendre en main ce match et ils ne l’ont pas fait. Comment je l’explique? Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans mais demandez-leur. Ils ne joueront plus? Non, je n’ai pas dit ça. J’ai dit qu’ils ont eu leur chance mais qu’ils ne l’ont pas saisie. Aujourd’hui ce n’était pas notre niveau. Il y a des raisons. Des joueurs peut-être voulaient partir ? Ceux qui veulent partir, qu’ils le fassent le plus vite possible. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (23/07/22)