Mercato OM : L’OM n’abandonne pas Kluivert et Veretout

Selon la presse italienne, l’OM serait toujours intéressé par les deux romains, Justin Kluivert et Jordan Veretout. Longoria à la recherche d’un milieu et d’un ailier gauche, pourrait faire jouer ses bonnes relations avec la Roma pour attirer les deux joueurs.

Selon Il Messaggero, Justin Kluivert serait proche de l’Olympique de Marseille, par contre ça ne bouge toujours pas pour Jordan Veretout. Les deux indésirables de la Roma seraient toujours sur les tablettes du club phocéen. Longoria avait confirmé en conférence de presse son intérêt pour l’international français (5 sélections), mais la lenteur du dossier pourrait le pousser à se tourner vers un plan B.

Mourinho n’est toujours pas convaincu par ses deux joueurs et l’arrivée de Wijnaldum dans la capitale italienne pourrait accélérer le départ de Veretout. Quant à Justin Kluivert, la Roma en attendrait toujours entre 10 et 15 millions d’euros. Avec les arrivées de Clauss et Lazovic sur les côtés et la présence de Cengiz Under et Konrad De La Fuente voir de Luis Suarez un grand plus haut, il faudrait faire de la place avant de pouvoir le recruter. Reste à savoir ce qu’à en tête Pablo Longoria, qui entretient de bonne relation avec l’AS Roma, notamment depuis les transferts d’Under et de Pau Lopez la saison passée.

« Tu l’as déjà ton joueur finalement » – Astier

« Konrad ? Je ne suis pas en train de dire que Konrad est meilleur que Justin Kluivert mais c’est quoi la différence. Bon on a vu Konrad là ça a pas marché, il s’est blessé. Moi, j’ai plus envie de dire, laissons lui une année de plus etc.. peut-être qu’il va monter en puissance, j’espère. Plutôt que de faire venir quelqu’un qui finalement ne va pas t’apporter plus. Tu l’as déjà ton joueur finalement. » Cyril Astier Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)