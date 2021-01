Concurrents OM : Lyon veut faire un coup à zéro euro, le LOSC prépare une vente à 15M€, mauvaises nouvelles pour le LOSC

Comme tous les soirs, FCMarseille vous propose les infos des concurrents OM (Lyon, PSG, Lille, Rennes, Monaco). Ce mardi au menu : Lyon veut faire un coup avec un latéral argentin à zéro euro, le LOSC prépare une vente à 15M€ cet hiver, mauvaises nouvelles pour le LOSC avant Angers…

Mercato concurrents OM : Lyon veut faire un coup avec un latéral argentin à zéro euro ?

Lyon prépare l’avenir et tenterait de dénicher un latéral droit argentin. En effet, selon plusieurs médias argentins, Lyon aimerait convaincre Gonzalo Montiel (River Plate) de rejoindre la Ligue 1. Le joueur de 24 ans a refusé plusieurs fois de signer un nouveau contrat avec le club argentin et sera libre en juin prochain. L’OL aimerait faire signer gratuitement le latéral avant de le récupérer en juin prochain…

Gonzalo Montiel cobiçado na Europa.

De acordo com a ‘GOAL’, o Olympqiue Lyonnais juntou-se à AS Roma na corrida pela contratação do lateral de 23 anos.

O atleta termina a ligação com o River Plate em Junho. pic.twitter.com/ZXkIzG2gfh — Diário de Transferências (@DTransferencias) January 3, 2021

Le chiffre : 8

C’est le montant estimé de son transfert par le site Transfermarkt. Lyon pourrait faire un pari à moindre coût sur ce jeune talent formé à River.

Mercato concurrents OM : Le LOSC prépare une vente à 15M€ cet hiver ?

Lille a changé de propriétaire en fin d’année 2020. Le club pourrait laisser filer un de ses titulaires dès le mercato de janvier. En effet, l’AS Roma aimerait recruter le latéral droit Zeki Çelik. Selon Sky Italia, Paulo Fonseca et le directeur général Tiago Pinto en auraient fait leur priorité et aurait commencé à discuter avec les agent du joueur du LOSC.

Selon Sky Italia, la Roma aurait déjà contacté Zeki Çelik ! Le joueur serait évaluer à 15 M€ et West Ham serait aussi sur le coup. pic.twitter.com/KlRLrkkYDl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 5, 2021

Ce transfert est estimé à 15 millions d’euros, un coût jugé trop important pour le club italien qui possède déjà d’un latéral droit performant. Si les discussions n’aboutissent pas, le défenseur de 23 ans aurait également une possibilité en Premier League ou West Ham s’intéresse à lui. A suivre…

Concurrents OM : Mauvaises nouvelles pour le LOSC, deux titulaires positifs au Covid qui font 4 absents face au SCO !

Lille est second du classement avec 8 points d’avance sur l’OM. Christophe Galtier va devoir recomposer son onze de départ face au SCO demain. En effet, le coach du LOSC va devoir se passer des Yusuf Yazıcı et Luiz Araujo tous les deux positifs au Covid-19. De plus, ces deux latéraux droits sont forfaits. Jérémy Pied est absent depuis novembre pour une lésion à une cuisse et le Turc Zeki Celik s’est blessé à un mollet à Montpellier. Le Portugais Tiago Djalo, qui évolue normalement en défense centrale, devrait dépanner à ce poste. Renato Sanches pourrait lui faire son retour dans le groupe mais en tant que remplaçant…

« Luiz a été déclaré positif en rentrant du Brésil, le 30 ou 31 décembre. Il a de la fièvre et des douleurs. Yusuf est asymptomatique et se trouve toujours en Turquie. Il a fait un test avant de rentrer et il était positif. Renato semble être opérationnel, il me dit qu’il l’est. J’arbitrerai demain matin (mercredi) car il n’a que quatre séances avec nous. J’avais plutôt une projection sur le match de Nîmes samedi ». Christophe Galtier – conférence de presse (05/01/2021)