Crise Covid19 : Vers un non paiement des salaires des joueurs ?

Le football Français est en pleine crise. La pandémie du coronavirus, l’affaire Média Pro pourraient avoir de très lourdes conséquences sur les finances des clubs de football professionnels. L’OM, Lyon, Lille, et même le PSG, aucun club de Ligue 1 n’est épargné. Le risque de non paiement des salaires des joueurs dans les semaines à venir n’est pas à exclure.

Le football français traverse l’une de ses pires crises de son histoire. Les clubs professionnels pensaient pouvoir compter sur l’aide de l’Etat. Mais ce ne sera visiblement pas le cas. Jean Pierre Caillot, président de Reims et du collège de Ligue 1 est en effet sorti très déçu de la dernière réunion. Il craint que les clubs ne puissent plus payer les salaires des joueurs. C’est ce qu’il a confié au journal l’Equipe.

tous les clubs connaissent de graves difficultés

« A part être la propriété d’un Etat ou avoir un mécène, et encore, tous les clubs connaissent de graves difficultés. Il faudrait que les gens viennent voir l’état de trésoreries. Le non versement des salaires ? oui cela pourrait arriver. Quand vous n’avez plus de recettes à mettre en face de vos dépenses comment fait-on ? Beaucoup de collègues son très inquiets. » Jean Pierre Caillot – Source l’Equipe.