Concurrents OM : Malgré les pertes, le Stade Rennais est confiant pour les mercatos à venir !

La situation financière de l’OM et du LOSC n’est pas au mieux mais en Ligue 1, certains clubs sont sereins. Dans un entretien accordé à France Bleu, Nicolas Holveck, le président rennais s’est montré confiant pour les années à venir.

Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 sont dans une situation financière compliquée, le président du Stade Rennais Nicolas Holveck s’est montré confiant dans un entretien accordé à France Bleu. Le dirigeant breton affirme que la crise du COVID 19 ainsi que la « problématique Mediapro » va peser lourd dans les caisses mais que l’actionnaire devrait éponger ces pertes.

Ces pertes devront forcément être comblées, ça c’est une évidence — HOLECK

» La perte en fin d’année va être colossale puisqu’on envisageait 50 millions d’euros de droits TV pour le Stade Rennais. On va peut-être en toucher la moitié, qui s’ajoutent aux 15 millions précédents. Au total, 25 plus 15 millions d’euros ça fait 40 millions d’euros, ce peut être l’ordre de grandeur des pertes du Stade Rennais cette saison. La chance qu’on a, c’est qu’on part sur des bases saines à Rennes : le club n’est pas endetté du tout, de par notre actionnariat. Ces pertes devront forcément être comblées, ça c’est une évidence. Après, est-ce qu’on devra les combler sur un an ou sur plusieurs années ? On en discute avec l’actionnaire. Mais c’est certain que l’ensemble du football français va être impacté de façon incroyable parce qu’en plus de la crise du Covid, que vivent aussi les autres championnats, nous, on a la problématique Mediapro. » Nicolas Holeck – Source : France Bleu