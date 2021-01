Mercato : Un duel OM vs Monaco pour un jeune ailier libre en juin ?

L’OM va devoir renouveler son effectif en profondeur cet été. Plusieurs membres de l’effectif olympien ont un contrat qui se termine en juin prochain, Pablo Longoria cherche aussi à recruter des joueurs libres…

Déjà évoqué depuis plusieurs jours (par le Sun), la piste menant à l’ailier de Leicester Demarai Gray semble toujours active. Le joueur de 24 ans sera libre en juin prochain et peut discuter avec son prochain club dès maintenant. Selon le Daily Mail, l’OM serait déjà en négociations avec ce droitier qui peut jouer sur les deux côtés du terrain. Benfica, Southampton et Monaco seraient aussi sur les rangs.

