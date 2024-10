Concurrents OM : Mauvaise nouvelle pour Lyon, Cherki et Sage ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Mis de côté à Lyon, Anthony Lopez a affiché son incompréhension, la réponse de l’OL n’a pas tardé !

De nouveau titulaire à Lyon, Rayan Cherki vient d’enchainer deux bons matches. Mais le milieu offensif s’est blessé à la cuisse et ne devrait pas être disponible avec les Espoirs. En effet, Cherki a ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse face au FC Nantes ce weekend. Son coach, Pierre Sage l’a confirmé en conférence de presse d’après match : « Il y a eu une petite alerte à la cuisse. On va aller faire un check médical. Je le trouvais un peu moins bien dans sa mi-temps, ça a a été un peu mieux après cinq minutes, mais il avait quelque chose qui le gênait ». Des examens complémentaires sont prévus pour décider, oui ou non, de sa présence avec les Espoirs. A suivre ?

Alerte à la cuisse pour Cherki !

Pierre Sage informe en conférence de presse que Rayan Cherki ressent une gêne à la cuisse. Sa présence en sélection est compromise.#OLFCN #Cherki pic.twitter.com/bh6omvAg1f — Radio Scoop Infos (@RadioScoopInfos) October 6, 2024



Après l’interview d’Anthony Lopes dans l’Equipe (voir plus bas) où il affirmait n’avoir eu aucun explication, le club lyonnais lui a répondu toujours via le quotidien sportif. « L’OL a bien informé Anthony Lopes et ses représentants de la situation et des évolutions sportives. Le club l’a assuré de l’accompagner au mieux, tout en facilitant les projets sportifs qui se présenteraient à lui, notamment en le laissant partir libre, alors qu’il lui reste un an de contrat. L’OL a aussi proposé à Anthony de contribuer financièrement à une compensation de perte de salaire s’il parvenait à trouver un autre club durant cette période de transfert.»

L’OL a bien informé Anthony Lopes et ses représentants de la situation et des évolutions sportive

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Anthony Lopes évoque sa situation. « Sportivement, ce n’est pas la joie… Je suis physiquement très bien et mentalement gonflé à bloc. Mais c’est sûr que ma situation est très difficile à accepter. Moi, je pense tout simplement que je ne fais pas partie de la hiérarchie des gardiens de but à l’OL. Je suis à la place qu’on m’a donnée, c’est-à-dire aucune. J’accepte tant bien que mal la situation sachant que je n’ai pas d’autre choix qui se présente à moi. Je suis dans le groupe d’entraînement mais pas dans la hiérarchie, puisque je ne peux pas postuler pour jouer… »

je ne peux pas comprendre. Je n’ai pas eu d’explications — Lopes

Ecarté du groupe, le portier avoue ne pas comprendre car il n’y a pas eu d’explications. « Je ne comprends rien à tout ça. Je ne pense pas comme ça donc je ne peux pas comprendre. Je n’ai pas eu d’explications. À partir du moment où on ne me reproche rien sportivement et sur mon implication tout au long des semaines, comment je peux le comprendre ? Si je n’avais pas été à la hauteur sur la fin du Championnat, vu les enjeux, je serais sorti de l’équipe bien avant. » Enfin Lopes explique qu’il a refusé une offre de doublure émanant de Liverpool, qu’il semble regretter. « J’ai eu des possibilités très tôt dans le mercato. Surtout une, dans une très grosse écurie européenne. Sincèrement, ce n’était pas mon objectif à ce moment-là d’être numéro 2. Mais si c’était arrivé sur la fin de mercato, peut-être que mon choix aurait été différent ».

🔴 Anthony Lopes a refusé cet été d’être numéro 2 à Liverpool.https://t.co/XLPln5wnYd pic.twitter.com/OxHZj8JW9i — RMC Sport (@RMCsport) October 1, 2024

Le début de saison de Lyon a été plus que catastrophique. Le club censé joué les premiers rôles et tenter de concurrencer l’OM, Monaco, Nice ou encore Lens pour une place sur le podium a plutôt tenté de se sortir de la zone de relégation cette année. En cette fin de 2023, Pierre Sage a été nommé entraîneur intérimaire et a réussi à sortir le club de cette zone rouge.

O’Brien et qui ? — Coupet

Le journal Le Progrès a publié un article faisant un premier bilan à mi-saison des joueurs lyonnais. Forcément, le défenseur central irlandais O’Brien est cité parmi les tops avec quelques buts à son actif et une belle surprise en terme de qualité et de mental alors que personne ne l’attendait. En plus de cette belle surprise, Le Progrès congratule Anthony Lopes.

Seulement, le portier n’a pas réalisé un très bon début de saison d’après les observateurs et les supporters. Une légende du club, Grégory Coupet n’a d’ailleurs pas apprécié le voir dans ce top. Sur son compte X, anciennement Twitter, l’ancien international français n’a pas hésité à montrer son étonnement.

Il faut rester vigilants et laisser les joueurs mobilisés dans le travail — Sage