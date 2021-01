Concurrents OM : Mauvaises nouvelles pour le LOSC, deux titulaires positifs au Covid qui font 4 absents face au SCO !

FCMarseille vous propose les infos des concurrents directs de l’OM en Ligue 1 (Lyon, PSG, Lille, Rennes, Monaco…) Le LOSC sera diminué face au SCO Angers ce mercredi. Christophe Galtier doit faire avec deux blessés et deux joueurs positifs au Covid-19…

Lille est second du classement avec 8 points d’avance sur l’OM. Christophe Galtier va devoir recomposer son onze de départ face au SCO demain. En effet, le coach du LOSC va devoir se passer des Yusuf Yazıcı et Luiz Araujo tous les deux positifs au Covid-19. De plus, ces deux latéraux droits sont forfaits. Jérémy Pied est absent depuis novembre pour une lésion à une cuisse et le Turc Zeki Celik s’est blessé à un mollet à Montpellier. Le Portugais Tiago Djalo, qui évolue normalement en défense centrale, devrait dépanner à ce poste. Renato Sanches pourrait lui faire son retour dans le groupe mais en tant que remplaçant…

Araujo et Yazici positifs au Covid-19

« Luiz a été déclaré positif en rentrant du Brésil, le 30 ou 31 décembre. Il a de la fièvre et des douleurs. Yusuf est asymptomatique et se trouve toujours en Turquie. Il a fait un test avant de rentrer et il était positif. Renato semble être opérationnel, il me dit qu’il l’est. J’arbitrerai demain matin (mercredi) car il n’a que quatre séances avec nous. J’avais plutôt une projection sur le match de Nîmes samedi ». Christophe Galtier – conférence de presse (05/01/2021)