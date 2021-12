Concurrents OM : Même Domenech démolit les joueurs lyonnais et leur état d’esprit !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, LOSC, Rennes…). Les joueurs lyonnais sont souvent critiqués pour leur attitude mais rarement par Raylond Domenech, défenseur acharné de son ancien club. Mais cette fois…

Raymond Domenech, ancien joueur et entraîneur lyonnais, a clairement critiqué le comportement des joueurs lyonnais qui ne font pas les efforts collectifs et choisissent leurs matchs selon lui. Ce dernier s’est exprimé dans l’Equipe et il semble même plaindre le coach en place…

Peter Bosz n’est pas le premier entraîneur à être victime de ça dans ce club — Domenech

« Les efforts, ils ne les font que dans les gros matches, quand tout est visible. J’ai bien aimé ce qu’a dit Aouar, qu’il fallait « faire les efforts collectivement ». Mais il faudrait ajouter, surtout, « faire les efforts défensifs collectivement ». Eux, ils jouent seulement quand ils ont le ballon. Défensivement, c’est catastrophique. Et encore, Lopes est très bon, cette saison! Mentalement, cette équipe n’est pas collective. (…) On l’a vu, dans les matches importants, ils vont le suivre, faire les efforts, et ça pourra passer. Mais, le reste du temps, ils s’en foutent. Qu’est-ce qu’il peut faire face à ça? S’en aller? Il faut remettre de la rigueur dans tout ça, et ce qui m’inquiète, c’est que Peter Bosz n’est pas le premier entraîneur à être victime de ça dans ce club. Est-ce que c’est devenu la culture du club, d’être là dans les grands matches, et de ne pas faire d’efforts pour le reste? » Raymond Domenech – source : l’Equipe (03/12/2021)

D’autres aux moyens supérieurs n’ont peut-être pas fait ce qu’ils devaient faire — Genesio

Pour Bruno Génésio qui était en conférence de presse la semaine derniére, c’est bien une anomalie de se retrouver si haut au classement.

« Finir deuxième serait une anomalie ? Ah oui. Là, c’est aussi parce que les autres n’ont pas fait ce qu’il fallait jusqu’à aujourd’hui. On n’est même pas à deux points de moyenne, et on sait qu’en général, pour finir deuxième, il faut deux points de moyenne. Ça veut dire que nos concurrents et ceux qui ont des budgets supérieurs à nous n’ont pas réussi à le faire. Nous, on est à notre niveau, à ce qu’on souhaite faire jusqu’à la fin de saison. D’autres aux moyens supérieurs n’ont peut-être pas fait ce qu’ils devaient faire » Bruno Génésio – Source : Conférence de presse (30/11/21)