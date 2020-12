Concurrents OM : Ménès dézingue le Stade Rennais « un désastre »

Ce mardi soir, le Stade Rennais a affronté le FC Séville en Ligue des Champions. Une nouvelle défaite pour les Bretons qui n’auront pris qu’un point dans cette phase de poule…

Le Stade Rennais n’a pas réussi sa campagne de Ligue des Champions. Avec un seul point pris, ils terminent bon dernier de leur groupe et sont éliminés de la compétition.

un seul point au compteur en six matchs, c’est famélique — MENES

Après les matchs, Pierre Ménès a publié un article pour y évoquer la rencontre tristement historique entre le PSG et Basaksehir. A la fin, il a tout de même glissé un mot sur la défaite du Stade Rennais face au FC Séville…

« Vous pensez bien qu’avec ça, je n’ai pas jeté un oeil sur le match amical ente Rennes et Séville. Ce que je constate, c’est que le Stade Rennais a encore perdu et en a encore pris trois. Je ne ferai pas plus de commentaire, sauf peut-être que cette campagne européenne des hommes de Stéphan a été un désastre, avec au final un seul point au compteur en six matchs, ce qui est famélique » Pierre Ménès – Source : Canal + (08/12/20)