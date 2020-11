Ménès note Mandanda et les bleus (les plus basses en 14 ans ?)

Comme avec l’OM, Steve Mandanda était le capitaine des Bleus mercredi soir lors du match amical face à la Finlande. L’Equipe de France s’est incliné 0-2 et le portier marseillais a encaissé deux buts sur les deux frappes cadrées des visiteurs…

Sur son blog, Pierre Ménès a noté les joueurs français et a donné un 4/10 à Steve Mandanda. Il estime que le portier de l’OM n’a pas été décisif sur les deux buts encaissés.

Mandanda ne ferme pas très bien son angle sur le premier et que sa détente est un peu courte sur le second — Ménès

Si on aime bien Stève, on dira qu’il ne pouvait rien faire sur les deux buts. Si on est un peu plus objectif, on notera qu’il ne ferme pas très bien son angle sur le premier et que sa détente est un peu courte sur le second. Deux frappes cadrées, deux buts : le comble de la frustration pour un gardien. »

Pierre Ménès – source : Canal+ (11/11/2020)

« France-Finlande : les notes des Bleus »

— Pierre Ménès (@PierreMenes) November 11, 2020





J’ai utilisé le terme de piqûre de rappel avec les joueurs. On a pris une bonne gifle — Deschamps

On a été en dessous de ce que j’attendais. Tout ce qui est générosité, engagement, duels, ils ont mis en face ce qu’il fallait. Nous, pas suffisamment, même si ça ne nous a pas empêchés de faire un bon début de match. On prend des buts évitables comme souvent, et après, c’est donner confiance à l’adversaire avec un bloc bas. Certes on a eu énormément le ballon, sans créer beaucoup de décalages, même si dans le contenu en deuxième mi-temps, je trouve que c’était mieux. Mais quand on part avec un tel handicap… Heureusement que c’est comme ça, c’est la réalité du haut niveau. J’ai utilisé le terme de piqûre de rappel avec les joueurs. On a pris une bonne gifle, je ne vais pas trop m’attarder dessus, c’est factuel. Le résultat est logique. On a pris une bonne leçon. Parfois, ça ne fait pas de mal. »

Didier Deschamps – source : L’Équipe (11/11/2020)