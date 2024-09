Concurrents OM : Monaco attend entre 35 et 40 M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Selon le média CaughtOffside, Vanderson suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League. L’AS Monaco est prêt à vendre l’international brésilien pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros.

Pendant le mercato estival, l’AS Monaco a dépensé 74,75 millions d’euros. Le club du Rocher a vendu trois joueurs et en a prêté 1 sans option d’achat, pour un total de 24 millions d’euros. Il semblerait que le mercato monégasque ne soit pas totalement terminé.

Un transfert possible ?

Monaco prêt à lâcher Vanderson pour une très grosse somme https://t.co/lyspNKteLP — Daily Mercato (@DailyMercato) September 11, 2024

Selon CaughtOffside, un média anglais spécialisé dans les rumeurs et transferts de Premier League, Vanderson a piqué la curiosité de plusieurs écuries anglaises. Au cours du marché des transferts de cet été, des rumeurs sur un éventuel départ du Brésilien circulaient déjà. Pour cause, l’AS Monaco a parfois été contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments, c’est le cas de Youssouf Fofana, vendu à l’AC Milan pour environ 25 millions d’euros. Le club monégasque estime la valeur de Vanderson à hauteur de 35-40 millions d’euros.

Quelle équipe pour Vanderson ?

Le natif de Rondonópolis est dans le viseur de trois clubs de Premier League, et pas des moindres : Chelsea, Manchester United et Tottenham sont sur le coup. Toujours selon CaughtOffside Les Blues ont manifesté l’intérêt le plus fort mais les Red Devils n’ont pas dit leur dernier mot. Ces derniers pourraient envisager l’arrière droit brésilien comme une amélioration par rapport à Diogo Dalot. Quant à Tottenham, bien qu’ils disposent de l’excellent Pedro Porro, Vanderson pourrait représenter une alternative de qualité.

