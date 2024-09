Mercato concurrents OM : les tableaux des départs et des arrivées de Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts réalisés par Monaco, au cours de ce mercato estival 2024.

Au cours de cette période de transferts, l’AS Monaco a dépensé 74,75 millions d’euros. Le club monégasque a vendu 3 joueurs et a prêté 1 joueur sans option d’achat, pour un total de 24M€. Leur départ le plus marquant est celui de Youssouf Fofana, parti pour 20M€ à l’AC Milan.

ARRIVÉES

Nom du joueur Club Montant du Transfert Thilo Kehrer West Ham United 11M€ Eliot Matazo Royal Antwerp FC Retour de prêt Chrislain Matsima Clermont Foot Retour de prêt Antonin Cartillier Stade Brestois Retour de prêt George Osrzehmen Ilenikhena Royal Antwerp FC 18,75M€ Lamine Kamara FC Metz 15M€ Christian Mawissa Toulouse FC 16M€ Paris Josua Brunner Borussia Dortmund 4M€ Jordan Teze PSV Eindhoven 10M€

DÉPARTS

Nom du joueur Club Montant du transfert Mohamed Camara Al Sadd 16,50M€ Myron Boadu VFL Bochum Prêt sans option d’achat Félix Lemaréchal RC Strasbourg 4M€ Youssouf Fofana AC Milan 20M€

À lire aussi : Mercato concurrents OM : les tableaux des départs et des arrivées du PSG !

À lire aussi : Mercato concurrents OM : les tableaux des départs et des arrivées de l’OL !