Concurrents OM : Monaco et Lille confirment !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Monaco et Lille ont une nouvelle fois été performants ce mardi en Ligue des Champions.

Pour leur premier affrontement contre la Juventus, Lille a montré beaucoup de courage, arrachant un match nul précieux dans la course à la qualification pour les play-offs de la Ligue des champions. Privés de plusieurs joueurs clés, dont Ismaily et Meunier, les Dogues ont ouvert le score grâce à Jonathan David (27e), bien servi par Zhegrova. Mais une erreur défensive d’André a permis à Vlahovic d’égaliser sur penalty (60e). Malgré la domination de la Juventus (34% de possession pour Lille), le gardien Lucas Chevalier a brillé avec plusieurs arrêts décisifs, confirmant sa forme exceptionnelle en C1.

A lire : OM : direction Trets pour le centre de formation ?

Match nul pour Lille face à la Juventus et victoire pour Monaco face à Bologne !

Monaco a signé une victoire précieuse à Bologne en Ligue des champions (1-0), grâce à un but de Thilo Kehrer à la 87e minute. Après une première période dominée, avec plusieurs occasions nettes dont un tir d’Embolo sur le poteau (15e), les Monégasques ont progressivement ralenti, mais sont restés solides. Kehrer a repris, sur corner de Golovine, un ballon dévié par Embolo pour offrir la victoire à son équipe. Avec trois succès en quatre matchs et 10 points, Monaco est quasiment qualifié pour les play-offs et pourrait viser plus haut dans la compétition. Kehrer, capitaine, a été élu homme du match.

Les résultats du mardi 5 novembre

Slovan Bratislava 1 – 4 Dinamo Zagreb

PSV Eindhoven 4 – 0 Gérone

Borussia Dortmund 1 – 0 Sturm Graz

Celtic Glasgow 3 – 1 RB Leipzig

Real Madrid 1 – 3 AC Milan

LOSC 1 – 1 Juventus Turin

Liverpool 4 – 0 Bayer Leverkusen

Sporting CP 4 – 1 Manchester City

Bologne 0 – 1 Monaco