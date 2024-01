Mercato concurrents OM : Monaco laisse filer un de ses défenseurs…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…). Le défenseur monégasque de 21 ans Matsima devrait être prêté en Ligue 1.

Bloqué l’été dernier par sa direction alors qu’il avait notamment fait l’objet d’une offre de transfert de l’Udinese, Chrislain Matsima devrait cette fois-ci être prêté à Clermont. Bloqué par la concurrence, il n’a joué que seulement 5 matchs depuis le début de la saison en Ligue 1.

Il viendrait pour pallier au départ d’Alidu Seidu à Rennes, pour 11 millions + 2 millions bonus. Côté clermontois ce ne serait pas le seul renfort en défense central car une à deux recrues supplémentaires, dont le Rennais Jérémy Jacquet en prêt seraient attendues, d’après l’Equipe.

Nemanja Matic, devrait lui partir de Rennes pour Lyon. Un accord a déjà été trouvé avec Besiktas mais le milieu serbe souhaiterait rejoindre l’OL !

