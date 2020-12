Concurrents OM : Montpellier prêt à brader l’une de ses pièces maitresses ?

Si Montpellier a pris l’habitude de s’effondrer en seconde partie de saison, les Héraultais ont encore fait un début d’exercice intéressant cette année les plaçant comme une éventuelle menace pour l’Olympique de Marseille dans la course aux places européennes. Le mercato pourrait se charger de revoir leurs ambitions à la baisse…

Depuis son arrivée à Montpellier au mercato estival 2018, Gaëtan Laborde est devenu l’une des pièces maîtresses de Montpellier disputant au total 83 matches, marquant 21 buts et délivrant 16 passes décisives. Cette saison, il a déjà marqué à 3 reprises et offert 5 passes dé’.

Pourtant L’Équipe nous apprend aujourd’hui que le club de Laurent Nicollin envisagerait de s’en séparer dès cet hiver. En raison de la crise de la Covid-19, les finances du club héraultais ne sont pas au mieux et un véritable intérêt existe en Angleterre pour l’ex-Bordelais. West Ham proposerait par exemple une somme aux alentours des 12M€. D’autres pistes existent notamment en Bundesliga ou en Russie (Zenit Saint-Pétersbourg).

Le souhait profond de Laurent (Nicollin) n’est pas de vendre Gaëtan maintenant, mais…

« On a toujours été clairs avec Montpellier quand Gaëtan a prolongé son contrat d’un an (jusqu’en 2023) la saison passée. S’il y a une offre concrète et satisfaisante pour les deux parties, on se met autour de la table. Le souhait profond de Laurent (Nicollin) n’est pas de vendre Gaëtan maintenant, mais la situation actuelle est très particulière. »

Christophe Hutteau, agent de Laborde – Source : L’Équipe