Concurrents OM : Nice/PSG quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille doit compter sur un faux-pas du Paris Saint-Germain ce soir à Nice pour espérer encore croire au titre en cette fin de saison…

Christophe Galtier retrouve son ancienne équipe et son ancien stade ce soir. Si beaucoup de choses ont changé en moins d’un an sur la Côte d’Azur, certains joueurs (Todibo, K. Thuram, Boudaoui, etc) auront à cœur de prouver toute leur valeur à leur ancien coach.

À quelle heure, sur quelle chaîne ?

Nice – PSG

Heure : 21 heures

Chaînes : Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

« Un titre pour l’OM, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles ! »

« Je suis très partagée… Je trouverai ça assez chouette que ce ne soit pas le PSG. Lens ou l’OM, un de ces deux clubs… Lens, il y a une ferveur dans ce club. Ils ont l’amour de tous les amoureux du football. Marseille, je ne suis entourée que de supporters de l’OM donc ça me ferait plaisir pour eux ! Même si on le sait, avec les supporters marseillais, un titre comme ça, on en entendrait parler pendant des années voire des siècles (rires). Je pense que Lens a plus de chance que l’OM parce que le calendrier marseillais est assez difficile. Ils ont Lyon, Lens et Lille, ça va être dur. Le match entre l’OM et Lens va être incroyable ! Ce sera un peu comme une finale même si ce n’est pas celui qui sera forcément championnat mais à priori la deuxième place. Ce sera assez passionnant de suivre cette fin de championnat. Ça fait du bien d’avoir ce suspens là dans le football. » Claire Arnoux – Source : Europe 1 (04/04/23)