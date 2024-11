Concurrents OM : Nice se replace !

Pour la 6ème fois de la saison, l’OM de De Zerbi a su se montrer performant à l’extérieur en allant s’imposer trois buts à un à Bollaert. Un succès qui permet aux olympiens de rester au contact des monégasques et de maintenir ses concurrents à distance comme l’OGC Nice, tombeur du Racing club de Strasbourg (2-1) en clôture de la 12ème journée.

En effet, après une première période à l’avantage des alsaciens, qui avaient ouvert la marque grâce à Bakwa (20ème), les niçois ont totalement renversé la vapeur au retour des vestiaires. Grâce à des réalisations de Melvin Bard (54ème) et à un but contre son camp de Sylla (62e), les hommes de Frank Haise ont donc réussis à arracher un succès qui leur permet de reprendre la 5ème place aux lyonnais, qui n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse d’Auguste-Delaune (1-1). Trois points qui permettent surtout aux aiglons de rester au contact du podium et de l’ OM.

Dans l’autre match impliquant un concurrent direct de l’OM aujourd’hui, l’ancien entraîneur olympien, Jorge Sampaoli a débuté son aventure rennaise par une défaite (1-0) face aux dogues de Bruno Genesio.

LES RÉSULTATS DE LA J12

Vendredi 22 novembre 2024

AS Monaco – Stade Brestois 29 : 3 – 2

Paris Saint-Germain – Toulouse FC : 3 – 0

Samedi 23 novembre 2024

RC Lens – Olympique de Marseille : 1 – 3

AS Saint-Étienne – Montpellier Hérault SC : 1 – 0

Stade de Reims – Olympique Lyonnais : 1 – 1

Dimanche 24 novembre 2024

LOSC Lille – Stade Rennais FC : 1-0

FC Nantes – Havre AC : 0-2

AJ Auxerre – Angers SCO : 1-0

OGC Nice – RC Strasbourg Alsace : 2-1

LE CLASSEMENT À L’ISSUE DE LA J12

1 Paris Saint-Germain 32 12 10 2 0 36 10 26 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Monaco 26 12 8 2 2 21 10 11 3 Marseille 23 12 7 2 3 27 16 11 4 Lille 22 12 6 4 2 19 11 8 5 Nice 20 12 5 5 2 23 12 11 6 Lyon 19 12 5 4 3 19 16 3 7 Auxerre 19 12 6 1 5 21 19 2 8 Reims 18 12 5 3 4 20 16 4 9 Lens 17 12 4 5 3 13 12 1 10 Toulouse 15 12 4 3 5 13 14 -1 11 Strasbourg 13 12 3 4 5 21 24 -3 12 Brest 13 12 4 1 7 16 22 -6 13 St Étienne 13 12 4 1 7 11 25 -14 14 Le Havre 12 12 4 0 8 10 23 -13 15 Rennes 11 12 3 2 7 13 19 -6 16 Nantes 10 12 2 4 6 14 19 -5 17 Angers 10 12 2 4 6 13 21 -8 18 Montpellier 7 12 2 1 9 11 32 -21

a lire aussi : OM : Maupay frappe à nouveau !