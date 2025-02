Concurrents OM : Nice vise haut !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Nice ne veut pas se fixer de limites !

L’OGC Nice, actuellement troisième de Ligue 1, nourrit des ambitions grandissantes, particulièrement en championnat où ses performances sont impressionnantes. Le club, qui a traversé des échecs en Coupe de France et en Ligue Europa, semble aujourd’hui avoir trouvé son rythme. En témoigne sa série impressionnante de résultats, avec seulement une défaite face à Lille lors des huit dernières journées de Ligue 1. Cette dynamique permet au Gym de se positionner comme un sérieux prétendant au top 4 et, par conséquent, à la Ligue des Champions.

Objectif ligue des Champions ?

Le défenseur Dante, à l’aube de sa 300e apparition sous le maillot niçois, se projette déjà dans un rêve : celui de jouer la Ligue des Champions avec l’OGC Nice, pour le plus grand plaisir des supporters. Le coach Franck Haise, arrivé cet été, est déterminé à mener l’équipe au plus haut : « »Moi, je n’ai pas de limite dans les objectifs. Le club, chaque année, a pour objectif de participer à une compétition européenne. Mais s’il y a de la qualité et que les joueurs se donnent, on n’a pas de raison de se fixer des limites dans nos objectifs. Après, il y a des équipes qui sont plus armées, mais c’est toujours le terrain qui décide. On doit faire le maximum parce qu’on a plus que ça, d’autres équipes ont d’autres compétitions. On fait le maximum pendant treize journées et il adviendra ce qu’il doit advenir, » affirme-t-il, soulignant que la qualité de son effectif et l’engagement des joueurs peuvent faire la différence face à des clubs plus riches.

Le président Jean-Pierre Rivère, bien que conscient des contraintes financières du club, reste optimiste. Il évoque la Ligue des Champions avec nostalgie, se rappelant de la fameuse soirée de 2017 contre Naples. Avec un budget plus modeste que ses concurrents, le club se prépare à saisir toutes les opportunités pour atteindre son objectif : remporter un titre et retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.