OM : L’incroyable dérapage de Riolo !

Dans le sillage de la victoire 0-2 de l’OM contre Angers, le monde du football se retrouve une nouvelle fois en ébullition. Daniel Riolo, figure emblématique du débat sportif sur RMC, s’est emporté contre l’attitude des joueurs marseillais…

Son intervention, à la fois incisive et polémique, déborde dans les propos. Le journaliste, connu pour son franc-parler, a ainsi dénoncé une attitude qu’il juge inacceptable au sein de l’équipe marseillaise. « Il y a une scène classique du football, là cela a fait tilt et m’a profondément énervé. Ces derniers jours il y a eu 1000 polémiques sur l’arbitrage, on commence à faire des dossiers, on n’est pas encore en Espagne mais on s’en rapproche. (Lors d’Angers – OM) Il y a eu une grosse frappe d’un joueur marseillais qui atterri sur un angevin et qu’est-ce que je ne vois pas, tous les joueurs sautent dans tous les sens, c’est trop, entre les mecs en train de faire des bonds genre trampoline, le mec qui met le ballon dehors genre on va vite vérifier la VAR, on est tellement surs. Moi-même, je me dis c’est évident qu’il y a pénalty. Et là on voit l’image et on voit que le ballon lui tape dans le ventre. Les gars si vous êtes à ce point capable de mentir, de jouer la comédie, allez-vous faire foutre ! Quand tu viens chouiner alors que tu es capable de mentir comme ça, fermez là ! Je suis contre la VAR, tu peux essayer de rouler l’arbitre simuler, mais tu assumes d’être une garce, de te faire pourrir quand tu fais le truand. Vous avez voulu la VAR et vous essayer de rouler tout le monde, fermez là tous !»

Les propos de Riolo pointe du doigt une dérive dans le comportement de certains joueurs. Pour lui, ces exagérations ne sont pas anodines : elles risquent de ternir l’image du sport et de l’arbitrage, déjà soumis à de vives critiques. Le journaliste compare même l’atmosphère ambiante à celle des grandes polémiques espagnoles, suggérant que le phénomène pourrait prendre des proportions internationales. Son appel est clair : le football doit retrouver ses valeurs de sincérité et de respect du jeu. La critique acerbe de Riolo peut s’entendre sur le fond, mais moins sur la forme…