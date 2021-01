Concurrents OM : Nouveau coup dur à Lyon , un absent de plus contre Lens

L’Olympique de Marseille affrontera Montpellier ce mercredi soir pour son match de reprise en Ligue 1. De son côté Lyon recevra Lens et comptera plusieurs absents parmi ses titulaires.

Actuellement leader du championnat de France, le club de Jean Michel Aulas recevra le RC Lens ce mercredi soir à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Le Coach Lyonnais Rudi Garcia va devoir composer avec plusieurs absents pour cette rencontre.

En effet, alors que Moussa Dembélé (fracture du bras) et Marcelo (suspendu) étaient déjà forfaits , le journal l’Equipe annonce ce lundi un nouveau coup dur pour Lyon. Vendredi matin, l’Olympique Lyonnais a appris que son attaquant et meilleur buteur du club (9 buts cette saison) Karl Toko-Ekambi a été testé positif dernier au covid19. Le camerounais a été placé à l’isolement et ne sera donc pas disponible pour le match contre les lensois.

le calendrier de la 18e journée de Ligue 1

Mercredi 6 janvier

19h00 : Stade Brestois 29 – OGC Nice (Téléfoot)

19h00 : FC Lorient – AS Monaco (Téléfoot)

19h00 : FC Metz – Girondins de Bordeaux (Téléfoot)

19h00 : FC Nantes – Stade Rennais (Téléfoot)

19h00 : RC Strasbourg Alsace – Nîmes Olympique (Téléfoot)

21h00 : Olympique de Marseille – Montpellier Hérault SC (Canal +)

21h00 : AS Saint-Etienne – Paris Saint-Germain (Téléfoot)

21h00 : LOSC – Angers SCO (Téléfoot)

21h00 : Olympique Lyonnais – RC Lens (Canal + Sport)

21h00 : Stade de Reims – Dijon FCO (Téléfoot)