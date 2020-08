Concurrents OM : Pas de finale Lyon – PSG ! Pas de Coupe d’Europe pour Jean-Michel Aulas !

Beaucoup de supporters de l’OM craignaient de voir s’affronter dimanche en finale de cette Ligue des Champions si particulière deux de leurs pires ennemis : le PSG et Lyon. Ce ne sera pas le cas…

Hier soir, les Lyonnais de Rudi Garcia affrontaient le FC Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, en demi-finale de ce final 8 spécial Covid.

Si les Français n’ont pas spécialement démérité dans le jeu, touchant même le poteau par l’intermédiaire de Karl Toko-Ekambi dans le premier quart d’heure, ils se sont fait punir sur les temps forts allemands. Serge Gnabry ouvrant tout d’abord le score sur une superbe action individuelle (18′) avant de doubler la mise quinze minutes plus tard (33′). En seconde période, Robert Lewandowski clôturera la marque en toute fin de match (88′). Score final Bayern 3 – 0 Lyon.

Le club de Jean-Michel Aulas ne disputera donc pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Pour la première fois en 22 ans…

On est très tristes parce qu’on ne sera pas dans la prochaine Ligue des champions

« On est tous tristes, ce n’est pas facile. On sort la tête haute, je suis fier des joueurs, du staff. On a respecté le plan de jeu mais pour battre une équipe comme ça, il faut beaucoup d’efficacité. On est très tristes parce qu’on ne sera pas dans la prochaine Ligue des champions. Je souhaite bonne chance à Paris, pour montrer que la Ligue 1 n’est pas ce que tout le monde pense. On a bien démarré, avec deux-trois occasions, il faut en mettre au moins une. Après, ça va trop vite de l’autre côté. Ils ont des champions du monde, Lewandowski… On a fait ce qu’il fallait, maintenant il faut continuer le travail, tout de suite, en Ligue 1. »

Juninho – Source : RMC Sport