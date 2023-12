Concurrents OM : Pierre Sage n’estime pas que Lyon est guéri

« On se rend compte que dans les matches les choses ne sont pas assez stables pour dire qu’on est guéris. Après, le football s’organise entre deux valeurs : la joie de jouer et la cohésion. C’est vraiment le scénario de ce dernier match à Monaco (1-0), il y a eu beaucoup de cohésion, de manière à avoir de la joie à la fin. Il y a plus de sourires, ça rend l’entraînement plus léger… Mais le statut de l’équipe change à l’extérieur, vos questions changent, donc il faut rester vigilants et laisser les joueurs mobilisés dans le travail car c’est seulement le travail qui les laisse performants. Entre Lens et Monaco, c’est le scénario qui change. À Monaco, on est tombé sur quelque chose qu’on n’avait pas encore vécu : souffrir à 0-0, avec un adversaire qui nous met à mal. Mais les joueurs ont apporté les bonnes réponses et ça crée une mémoire d’équipe sur laquelle on pourra s’appuyer si on le revit. On doit être bon dans tous les moments du jeu », explique le coach lyonnais en conférence de presse ce lundi.

🎙️ « Quand le groupe réagit sans aucune indication de notre part, c’est qu’il y a des choses qui se jouent entre eux » 🤜 🤛 Pierre Sage est revenu sur l’une des clés du football, la cohésion d’équipe 🔴🔵 🗞️ Le résumé de la conférence de Pierre Sage 👉 https://t.co/oLmcCG7ypd — Olympique Lyonnais (@OL) December 18, 2023 Quand il y a de mauvaises décisions prises par le club, cela crée de mauvais résultats 🎙 En conférence de presse, @nico_taglia s’est montré déterminé à sortir le club de cette situation 🔴🔵#ASMOL L’intégralité de sa conférence de presse est à retrouver ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) December 13, 2023 « C’est la première fois où j’ai connu tant d’entraîneurs en si peu de temps. Ce n’est pas une bonne chose pour l’équipe. C’est un cercle vicieux, l’équipe fait des mauvais résultats et on change d’entraîneur. Cela va mieux, puis on rechute et rechange d’entraîneur. Il faut changer des choses. L’entraîneur qui est arrivé vient pour aider et pour tout donner mais à la fin c’est aussi à nous de tout donner et d’être tous ensemble. C’est à nous de répondre présent. On travaille avec Pierre Sage comme avec les autres entraîneurs, sur le côté tactique c’est peut-être plus simple pour certains car c’est plus basique. Mais à la fin l’important c’est la motivation et le fait de vouloir aller de l’avant. La prise de responsabilité? Oui, on doit tous! Pas seulement les joueurs mais aussi le club. Quand il y a de mauvaises décisions prises, cela crée de mauvais résultats. Il y a des personnalités un peu plus faibles dans l’équipe et tout cela réuni génère la situation que l’on connait en ce moment. »