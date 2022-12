Concurrents OM : Pour Haise, « Cela ne va pas changer grand-chose »

Dimanche dernier, les olympiens ont pris la direction de Marbella pour effectuer un stage de préparation hivernal. La station balnéaire dispose de bonnes installations sportives qui ont attiré plusieurs équipes de Ligue 1.

Lors de la trêve hivernale, le Marbella Football Center a l’habitude d’accueillir de nombreuses équipes issues des quatre coins de l’Europe. Cet hiver, des concurrents de l’OM ont choisi la même destination : Lens, Montpellier, Lyon et Nice en font partie.

L’entraîneur lensois Franck Haise s’est confié sur la proximité entre la formation sang et or et la formation marseillaise.

« On savait qu’il y aurait de la présence que ce soit de clubs français, mais aussi étrangers sur les différents sites de Marbella. Ce site est connu pour accueillir du monde notamment en période hivernale. Les autres clubs voient nos matches, on voit les leurs. Cela ne va pas changer grand-chose. Ce qui compte c’est qu’on se retrouve entre nous, qu’on puisse travailler dans de bonnes conditions avec des températures clémentes même s’ils annoncent de la pluie dans les prochains jours. » Franck Haise – 08/12/2022

𝐸𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑙𝑒 avec nos Olympiens 🦾🔵⚪️ pic.twitter.com/c1tH0Ypom7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 8, 2022

