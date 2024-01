Concurrents OM – PSG : L’annonce de Luis Enrique sur la Coupe de France !

« Mbappé? Il y a du positif à le laisser se reposer mais aussi à le faire jouer. Oui, c’est possible. La Coupe de France est l’un de nos objectifs de cette saison. Sans un premier match tu ne peux pas jouer le deuxième. La compétition commence demain (dimanche) et nous devons la prendre avec une totale fermeté compte tenu de l’importance de ce trophée. On doit gagner ce premier match pour espérer remporter cette compétition. On regarde toujours les jeunes de l’académie. Je suis ouvert à tout mais, c’est un match que l’on prend au sérieux. C’est un match très important car on veut aller au bout de cette compétition. Mieux tu es préparé, plus tu es concentré et mieux tu éviteras l’élimination. Ils ne sont pas professionnels, ils sont amateurs mais ils sont premiers dans leur Ligue. Ce type de match, si on ne le prépare pas bien peut mal tourner, et on ne veut pas cela. On veut bien jouer. On le prend comme un match de L1, avec envie », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse.