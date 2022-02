Concurrents OM : Riolo dézingue Nice après sa victoire contre le PSG !

L’Olympique de Marseille affrontera donc l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Les Aiglons se sont en effet imposés hier soir face au PSG. Daniel Riolo a d’ailleurs fustigé le jeu proposé par les niçois qui ont fini par se qualifier au tir au but.

Ce lundi soir a eu lieu le tirage pour les quarts de finale de Coupe de France. L’Olympique de Marseille devait affronter le vainqueur de la rencontre entre le PSG et l’OGC Nice qui se jouait hier et c’est finalement l’OGC Nice qui s’est imposé ! Le journaliste Daniel Riolo n’a pas vraiment apprécié le jeu proposé par l’équipe de Christophe Galtier et l’a fait savoir dans l’After Foot

A lire aussi : Mercato OM : Pourquoi ces 4 joueurs sont finalement restés…

La négation du football n’est jamais récompensé (Daniel Riolo)

« Au-delà du résultat, je suis toujours triste de voir que l’équipe qui se qualifie est celle qui insulte le jeu. C’est toujours affreux je déteste les équipes qui jouent comme ça Peu importe le match, ou les équipes je veux toujours que l’équipe qui fait ça soit punie. La plupart du temps les équipes qui font ça perdent. Là ça passe aux pénos…(…) monter une équipe défensive, c’est ce qu’il y a de plus simple à faire. C’est à la portée de n’importe quel entraîneur. Les niçois sont heureux d’avoir battu le PSG comme ça mais il ne gagneront pas la Coupe de France en jouant de la sorte. Ca n’existe pas, la négation du football n’est jamais récompensé, jamais , jamais , jamais… » Daniel Riolo : Source : RMC (31/01/2022)

Le tirage complet des quarts :

– OGC Nice – OM

– Bergerac-FC Versailles

– Nantes-SC Bastia

– Monaco-Amiens

🔴 Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. 📆 Matches les 8 et 9 février prochain.#CôtéFoot #CDF pic.twitter.com/1W3DRvh7fP — OnaTousunCôtéFoot ⚽️ (@tousuncotefoot) January 31, 2022

Sur Twitter, des questions se posent concernant la façon dont le tirage du match a été fait…

A lire aussi : Match Lyon – OM : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?