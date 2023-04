Concurrents OM : Rothen fait le mercato du PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les informations et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (PSG, Lyon, LOSC, Rennes, OGC Nice, Lens…) Sur RMC, Jérôme Rothen a fait le mercato du PSG !

Le Paris Saint-Germain a commis beaucoup d’erreurs sur son recrutement ces dernières années. Jérôme Rothen est agacé par ces stars qui s’enchaînent sans réellement s’attacher au club et apporter ce qu’ils devraient apporter. Pour cela, le consultant et ancien joueur parisien a donné quelques noms qu’il aimerait voir débarquer dans l’effectif de Christophe Galtier !

🗣️💬 Van de Boomen, Kephren Thuram, Jonathan David… @RothenJerome donne sa liste made in Ligue 1 que le PSG devrait sonder ! pic.twitter.com/0aMYkLZ0q7 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 11, 2023

Rothen veut voir débarquer des joueurs de L1 au PSG !

« À Toulouse, Branco van den Boomen. Vu le pied qu’il a, je me dis qu’il ne serait pas ridicule. A Nantes, je peux aussi prendre l’exemple de Ludovic Blas. A Lille, je n’invente rien mais il y a Jonathan David. Il a beaucoup de qualités et ce serait intéressant de faire venir un vrai buteur aux côtés de Kylian Mbappé. A Nice, on peut aussi parler de Khephren Thuram. […] Autres recrutements un peu moins clinquants : Kevin Bourigeaud et Lovro Majer à Rennes, Loïs Openda et Seko Fofana à Lens, Caio Henrique, Axel Disasi, Breel Embolo, Youssouf Fofana à Monaco… Tu peux pas essayer de viser ces joueurs-là ? » Jérôme Rothen – Source : RMC (11/04/23)

Le PSG voudrait récupérer Todibo

A la recherche d’un défenseur central de haut niveau pour la saison prochaine, les Parisiens ont coché plusieurs noms ces dernières semaines. D’après Foot Mercato, Luis Campos ne lâche pas le Niçois Jean-Clair Todibo. Formé à Toulouse avant de partir un peu trop tôt au FC Barcelone, il s’est finalement révélé à Nice ces dernières saisons où il a été prêté puis acheté.