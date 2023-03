Concurrents OM : Rothen, Ginola, Riolo… Les consultants Parisiens en folie après l’élimination du PSG !

Ce mercredi, le PSG s’est fait éliminer par le Bayern Munich en Ligue des Champions sur le score de 3-0 en cumul des scores. Les consultants sympathisants du club de la Capitale n’ont pas épargné les joueurs parisiens !

L’épopée européenne de la saison 2022/2023 du PSG s’arrête ici après une double défaite face au Bayern Munich en 8e de finale. Le club parisien pensait une nouvelle fois être taillé pour aller au bout mais les Bavarois en ont décidé autrement, encore une fois ! Forcément, cette lourde élimination a suscité beaucoup de réaction dans les médias. Florilège des meilleurs passages de Daniel Riolo, Jérôme Rothen ou encore David Ginola…

A LIRE AUSSI : Mercato OM – De Bono: « Il n’a rien montré de plus qu’un joueur simple, comme on peut avoir peut-être au centre de formation »

Si demain j’apprends que Messi prolonge je me met en grève au Parc des Princes — Rothen

« Ce soir je n’ai aucune excuse pour Lionel Messi. Non, Messi, pas merci beaucoup, on est pas très content. On est très content de rien du tout, c’est pour vendre des maillots… Messi, on n’en veut pas ! Il ne veut pas s’investir dans ce club ! Il se dit ‘acclimaté’ maintenant mais t’es acclimaté de quoi ?! » Parce que t’as mis 18 buts ou 16 passes dé cette année contre Angers et Clermont t’es acclimaté ? Mais dans les matches qui comptent, tu disparais ! Là ou c’était du foutage de gueule, c’est que les matches de la Coupe du monde, on était sur place, on les a vu, j’ai vu ses déplacements, j’ai vu comment il s’investissais ! Je veux bien que ce soit un truc à part, la sélection, la Coupe du monde, mais respecte le PSG ! (…) utant je suis calme sur Nasser, Campos et Galtier, mais si demain j’apprends que Messi prolonge je me met en grève au Parc des Princes » Jérôme Rothen – Source : RMC (08/03/23)

Le supporter en a marre de venir au stade voir des starlettes comme Messi et Neymar qui n’ont jamais salué, qui n’en ont rien à fout** — Riolo

« Dans le sport on s’en fout des défaites, ce n’est pas un problème la défaite. Il n’y a qu’une seule équipe qui va gagner la Ligue des champions et tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Le problème c’est comment tu perds. […] Au bout d’un moment quand tu es supporters du PSG et que tu encaisses beaucoup de choses et, certes ton esprit en a marre au bout d’un moment car l’armée numérique entretient de faux espoirs sur les réseaux sociaux, au bout d’un moment le supporter du PSG il explose parce qu’il n’en peut plus et se dit qu’il en a marre de venir au stade voir des starlettes comme Messi et Neymar qui n’ont jamais salué, qui n’en ont rien à fout** et ont joué la comédie en jouant l’union sacrée sur les derniers matchs. On débriefe plus qu’un match, on débriefe un club qui est devenu la HONTE de l’Europe! Messi ce n’est pas possible, on ne peut pas continuer, Neymar on ne peut pas continuer, Verratti on ne peut pas continuer. Marquinhos il est rentré sur le terrain, il avait le froc plein. C’est terminé, il n’en peut plus. Il flippe, il ne peut plus jouer au foot. » Daniel Riolo – Source : RMC (08/03/23)

Je suis dégouté. Pas d’accord sur le fond et la forme — Ginola

« Je suis dégouté. Pas d’accord sur le fond et la forme. On finit un match avec des déceptions due à un manque d’engagement et d’investissement. Il y a une véritable problématique depuis des années. Il y a des joueurs dans cette équipe, je me demande au niveau de la politique du recrutement … Comment peut-on avoir si peu de profondeur de banc ? On est quand même capables d’être à la hauteur de ses ambitions, et avoir des joueurs qui soient à la hauteur. Ce soir, Vitinha n’est pas du tout à la hauteur. Si on veut que le PSG gagne la c1, il faut que les joueurs s’investissent plus dans le club. Tout le monde à l’unisson pour le PSG. On s’en fout des joueurs. » David Ginola – Source : Canal + (08/03/23)