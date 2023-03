Mercato OM – De Bono: « Il n’a rien montré de plus qu’un joueur simple, comme on peut avoir peut-être au centre de formation »

Issa Kaboré, prêté avec option d’achat par Manchester City à l’OM depuis l’été 2022, a fait 13 apparitions sur 26 matches de championnat. Jeune arrière droit de 21 ans, la question de le garder la saison prochaine se pose. Pour Jean-Charles de Bono, il n’arrive pas à s’imposer et n’a pas prouvé.

Arrivé cet été en prêt avec option d’achat en provenance de Manchester City, après un prêt réussi à Troyes, Issa Kaboré peine à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Prometteur défenseur droit et doublure de Jonathan Clauss, il a été élu meilleur latéral droit de la CAN 2022, après sa participation avec le Burkina Faso.

Il n’a pas assez de personnalité

Réputé pour être un piston droit moins à l’aise dans une défense à quatre, l’international burkinabé a de grandes qualités offensives mais a plus de mal à gérer les attaques adverses dans son couloir et laisse beaucoup d’espaces.

Titularisé cinq fois en championnat et deux fois en Coupe de France (contre Hyères et Annecy), le cousin de Charles Kaboré a été auteur d’un but face à Strasbourg (2-2). L’entraîneur olympien Igor Tudor, a néanmoins loué le comportement de son joueur « Il a envie de progresser, c’est un athlète de haut niveau. Je sais qu’il est prêt quand j’ai besoin de lui« , avait-il déclaré en février dernier.

Kaboré n’a pas su s’imposer

« Pour Kaboré moi c’est clair, 20 millions c’est non. La vraie question que je me pose c’est est-ce-que ce joueur est capable de passer un palier ? Parce qu’à l’OM, à part le match où il a été bon, à Strasbourg si je ne me trompe pas, il n’a rien montré de plus qu’un joueur simple, comme on peut avoir peut-être au centre de formation, qu’on peut avoir peut-être gratuitement, ailleurs. Il n’a pas assez de personnalité, il ne s’est pas imposé. À l’OM il faut réussir à s’imposer, quand tu as des défenseurs qui sont en déséquilibre sur les pistons ou quoi que ce soit, c’est là qu’il faut que tu montres ton caractère et te dire ‘tiens, là je vais profiter de la situation pour gagner cette place et pour être titulaire’. Ça n’a pas été le cas. Je pense que quand tu loupes ces marches là, le bon wagon, ça me rend plus réticent et ce même s’il est jeune. L’option d’achat j’en parle même pas parce que 20 millions pour moi c’est énorme. » Jean-Charles de Bono – Source : DebatFootMarseille (06/03/23)

A lire aussi : Longoria a déjà fait un choix important pour la saison prochaine ?