OM : Ménès ne mâche pas ses mots après la victoire face à Strasbourg… « Un match minable »

Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots concernant le jeu proposé par l’Olympique de Marseille face au Racing Club de Strasbourg.

Ce vendredi soir face au Racing Club de Strasbourg, l’Olympique de Marseille a été très efficace en marquant son but sur sa seule frappe.

Le match a été un non-sens de football — MENES

Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas hésité à qualifier cette rencontre de « minable » et à affirmer que l’OM proposait un « non-sens de football »

« Cette 10e journée a commencé vendredi par un match qu’on peut qualifier de minable entre Strasbourg et l’OM, qui s’est joué sur le seul tir cadré du match par les Olympiens, consécutif à un centre extravagant de Payet qui, au sol, contre un ballon de Liénard, une remise de la tête de Benedetto et une très jolie reprise de Sanson sous la barre. Un but que Sanson a d’ailleurs fêté très moyennement, avec un visage assez grave. Le reste du match a été un non-sens de football, une équipe de l’OM qui ne tente rien, j’ai envie de dire comme d’habitude (…) Côté marseillais, la manière n’y est toujours pas mais je pense que n’importe quel supporter un tant soit peu objectif sait qu’il n’y en aura pas de toute la saison. Maintenant, les résultats sont très bons puisqu’en cas de victoire face à Lens dans leur match en retard, les Phocéens seraient virtuellement deuxièmes du championnat et en avance sur leur tableau de marche par rapport à la saison dernière »

Pierre Ménès – Source : Blog Canal +