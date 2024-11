Concurrents OM : Sampaoli doit faire avec un nouveau blessé à Rennes !

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1 et du déplacement crucial à Lille dimanche (15h), le Stade Rennais enregistre une mauvaise nouvelle : Alidu Seidu, actuellement en sélection avec le Ghana, s’est blessé après le match contre l’Angola (1-1) vendredi dernier.

La fédération ghanéenne a annoncé qu’il faisait partie des forfaits pour la rencontre contre le Niger ce lundi, en raison de blessures détectées après des tests médicaux. L’absence de Seidu, l’un des piliers de la défense rennaise, va perturber les plans de Jorge Sampaoli pour le choc face au LOSC. Le coach argentin devra recomposer sa charnière centrale pour ce match à haute intensité. Heureusement, plusieurs solutions s’offrent à lui : Mikayil Faye, Leo Østigård ou encore Christopher Wooh pourraient suppléer le Ghanéen. Sampaoli pourrait aussi se tourner vers le latéral Hans Hateboer, bien que ce dernier soit davantage utilisé sur le côté.

A lire : Ex OM : Changement de coach pour Vitinha et Malinovskyi (et c’est un français!)

Jordan Ayew, Gideon Mensah, Alidu Seidu and Abdul Fatawu Issahaku have been ruled out of the forthcoming Africa Cup of Nations qualifier against Niger due to injuries.https://t.co/LHi9MrImz1

— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) November 17, 2024