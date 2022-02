Concurrents OM : Sampaoli doit se méfier du Rennes de Genesio selon ce journaliste !

Sur Canal +, le journaliste Geoffroy Garretier s’est exprimé sur les chances du Stade Rennais de revenir sur le podium. Selon lui, les hommes de Genesio peuvent le faire !

L’OGC Nice est remonté sur la seconde place ce samedi après un match nul face à Strasbourg. Un résultat qui fait l’affaire de l’OM puisqu’aucun des deux clubs n’a pris les trois points… Mais avec cette victoire de Rennes face à Montpellier, les Bretons reviennent bien au classement !

Si en fin de saison, Rennes est dans les trois premiers, je ne serais pas étonné — Garretier

Bien qu’une place sur le podium soit bien partie pour Jorge Sampaoli, une inquiétude persiste… Le Stade Rennais est aussi sur une belle lancée avec 4 victoires sur les six derniers matchs. Une arrivée sur le podium n’est pas à écarter pour Geensio et ses joueurs.

Geoffroy Garretier s’est exprimé à ce sujet sur Canal +. Le journaliste pense que les Bretons ont la qualité pour revenir dans les trois premières places. L’OM doit être attentif à ne pas perdre des points bêtement lors des prochaines journées. Cela pourrait laisser filer la possibilité de terminer sur le podium et laisser sa place au Stade Rennais qui a notamment remporté sa renocntre face à Montpellier lors du premier match de cette 26e journée de Ligue 1.

« Ce que j’aime quand je vois jouer Rennes, c’est l’espèce de talent collectif et ce plan de jeu très ambitieux, très élaboré, qui quand il est respecté, amène des mouvements et des conclusions assez remarquables. On l’a vu contre Montpellier. On avait vu Rennes qui perdait un match sur deux ces temps-ci. Ils avaient perdu six matchs sur douze toutes compétitions confondues. Là, on a vu quelque chose de plus logique, avec une équipe qui mérite d’être dans le top cinq. Si en fin de saison, Rennes est dans les trois premiers, je ne serais pas étonné sur la qualité de jeu. Au niveau de l’identité, à part Lens, qui est aussi remarquable, il n’y pas beaucoup d’équipes comme Rennes dans le championnat » Geoffroy Garretier – Source : Canal +