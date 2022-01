Concurrents OM : Seko Fofana met tout le monde d’accord après son match XXL en Coupe de France !

Ce mardi soir, le RC Lens disputait son 16e de finale de Coupe de France face au LOSC… Grâce à une grosse prestation de Seko Fofana, les Sang et Or filent en 8e !

Cette saison, le RC Lens a impressionné puis a subi une accalmie qui aurait pu inquiéter les supporters… Mais pour ce premier match de 2022, l’équipe de Franck Haise a montré l’étendue de son talent et son caractère !

Doublé pour Fofana et le tir au but de la qualification !

Pour être plus précis, Seko Fofana a permis au RC Lens de se relancer dans un match compliqué face au LOSC en Coupe de France. Pour ce 16e de finale, les Lensois étaient menés de 2 buts. Le milieu ivoirien réduit le score puis égalise dans les arrêts de jeu !

A LIRE AUSSI : OM : Bordeaux a fait une demande de report pour le match de vendredi !

Dernier corner, 95e minute, il est trouvé dans la surface et enchaîne d’une frappe du pied droit imparable. Il permet aux siens d’accéder aux tirs aux buts vu qu’il n’y a plus de prolongation depuis la saison 2020-2021… Et qui d’autres pour marquer le pénalty de la victoire synonyme de qualification? Seko Fofana !

Lens remporte le derby et file en 8es de finale !!!! ✅ Menés 2-0, les Sang et Or sont revenus dans ce match grâce un grand Seko Fofana, auteur d’un doublé et du pénalty victorieux ! #CoupeDeFrance #RCLLOSC pic.twitter.com/O9GMHEDMLH — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 4, 2022

Les médias rendent hommage à Fofana

Sur les réseaux sociaux ou dans les médias, la prestation de Seko Fofana n’est forcément pas passée inaperçue… De RMC en passant par So Foot, le monde du football français rend hommage au milieu de terrain du RC Lens.

🗣 @DanielRiolo : « Fofana avant il jouait pour deux, maintenant il joue pour trois » 🔴🟡 L’After est totalement sous le charme de Fofana, auteur d’une prestation XXL contre Lille pic.twitter.com/yMz7sZ3cRw — After Foot RMC (@AfterRMC) January 4, 2022

Seko Fofana a cuisiné, il a mis la table, il a mangé, il a distribué le dessert et il a débarrassé ce soir pour aller qualifier le RC Lens. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) January 4, 2022

On dirait bien que je suis le meilleur milieu de terrain du monde en ce mom… WEEEU WEEEU et non je ne suis pas Seko Fofana, ceci est une descente de police. Bien joué Joe.https://t.co/70nGLMrggS — SO FOOT (@sofoot) January 4, 2022

Quel match de Seko Fofana ! Quelle saison de la part de l’Ivoirien qui ne jouera pas la CAN avec les éléphants. Une joie pour son équipe du RC Lens. Mais sa cote a un peu plus grimpée ce soir — Karim Attab (@karimattab1) January 4, 2022

On savait qu’on pouvait revenir et on a été récompensé — Fofana

Le principal intéressé a répondu aux questions d’Eurosport à la fin de la rencontre… Il était forcément très heureux de s’être qualifié après sa prestation de grande qualité !

« Ça va, un peu mieux, avec cette qualification. Il y a beaucoup de fierté ce soir, mais il faut du temps pour faire redescendre la pression. C’est normal. On a eu des difficultés au début à nous trouver. Après, on a réalisé quelques petites erreurs et ils ont réussi à contrer. Mais un match, c’est 90 minutes. A la mi-temps, on savait qu’on pouvait revenir et on a été récompensé. C’est le derby, c’est toujours un match important » Seko Fofana – Source : Eurosport (04/01/22)