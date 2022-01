OM : Bordeaux a fait une demande de report pour le match de vendredi !

L’Olympique de Marseille devrait affronter les Girondins de Bordeaux ce vendredi à 21h00 pour le match d’ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Les Bordelais auraient formulé une demande officielle pour repousser la rencontre.

Un match forcément très attendu chaque saison devrait se jouer ce vendredi ! L’Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux pour y affronter les Girondins après 44 ans sans succès sur ces terres… Seulement, la rencontre a de grande chance d’être repoussée !

10 joueurs positifs, 2 toujours symptomatiques

En effet, la France connaît un très gros pic de cas de COVID-19 et les clubs de football n’y échappent pas. Les Girondins de Bordeaux sont extrêmement touchés par l’épidémie depuis quelques jours. Le club française déplore près de 12 joueurs absents dans son effectif. 10 d’entre eux sont positifs, les deux autres ont quant à eux toujours des symptômes.

Selon la règle, le report peut être réclamé par le club si les 10 cas sont dépassés ou si aucun gardien de but ne peut être aligné sur le terrain… C’est le cas pour les Girondins de Bordeaux et c’est pour cela que la demande aurait été formulée d’après les informations de l’AFP et de 20 minutes.

⚽️Les @girondins demandent officiellement le report du match contre l’OM, prévu vendredi, auprès de la @LFPfr. Le club déplore encore plus de 10 joueurs indisponibles en raison d’une infection au Covid-19. #Bordeaux #Girondins #FCGB https://t.co/wwtDeZaXmP — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2022

10 à 15 joueurs risqueraient de ne pas pouvoir jouer — Petkovic

En conférence de presse après la rencontre de Coupe de France ce dimanche, le coach des Girondins de Bordeaux a montré toute sa frustration. L’ancien sélectionneur suisse déplore d’avoir autant d’absents et que sa rencontre face à l’OM ne soit pas équitable et surtout dangereuse pour ses joueurs.

« La situation sanitaire rend difficile la préparation du match de l’OM. 10 à 15 joueurs risqueraient de ne pas pouvoir jouer. Les joueurs restés 10 à 15 jours sans entraînement reprendront le jeudi pour le vendredi, cela peut être dangereux pour leur santé » Vladimir Petković – Source : Conférence de presse (02/01/22)