Concurrents OM : Transféré de Rennes sans le savoir, toujours dans le flou concernant Campos, un ancien joueur de Lyon tacle Rudi Garcia…

FCMarseille vous propose les infos qui ont fait l’actualité des concurrents directs de l’Olympique de Marseille. Au menu ce jeudi: Il quitte Rennes sans le savoir, Christophe Galtier toujours dans le flou concernant Luis Campos, un ancien joueur de Lyon tacle Rudi Garcia…

Mercato concurrents OM : Transféré sans le savoir, il en veut encore à Rennes !

Acheté pour 21M€ en 2019 en provenance du Sporting, le brésilien Raphinha se voyait bien disputer la Ligue des Champions avec Rennes cette saison. Par contre, la direction sportive du club breton avait une autre idée en tête et a transféré l’ailier droit à Leeds pour moins de 19M€ en Octobre dernier, juste avant la clôture du marché estival. Rennes voulait récupérer de l’argent pour miser 26M€ sur le jeune belge Doku. Raphinha n’a pas apprécié ce transfert réalisé dans son dos, il l’a dit à ESPN Brazil.

Dans une interview avec ESPN Brésil raphinha à dit qu’il voulait pas partir qu’il était concentrer à jouer la LDC avec nous et que se sont les dirigeants qu’ils l’ont poussé à partir et il s’est senti dévaloriser si c’est vrai c’est scandaleux — Valzer35⭐⭐ (@Crocq095) December 9, 2020

« J’étais concentré sur le fait de jouer en Ligue des champions à Rennes. Mais sachant que sans m’en avertir, ils ont accepté une offre de Leeds, pour un montant encore moins élevé que l’achat, je me suis senti dévalorisé. (…) Aujourd’hui, je suis content à Leeds, ils m’ont montré le projet du club, je l’ai aimé, je suis un athlète qui veut toujours gagner, j’en étais très content ». Raphinha – source : ESPN Brazil (09/12/2020)

Mercato concurrent OM : Christophe Galtier toujours dans le flou concernant Luis Campos

Luis Campos ne serait plus apparu au domaine de Luchin depuis le 20 août dernier. De vives tensions qui auraient éclaté cet été lors du départ de Loïc Rémy. Dans une interview réalisée par le quotidien national l’Équipe, Christophe Galtier a annoncé ne plus avoir échangé avec le conseiller sportif lillois depuis plus de trois mois. L’entraîneur lillois interrogé en conférence de presse n’a pas su apporter plus de précisions concernant la situation.

« Concernant Luis, je ne peux pas répondre autre chose que je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir et c’est une question qu’il faut poser à mon président »

Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (09/12/2020)

« Depuis ce jour-ci, je n’ai plus de nouvelles de Luis, c’est comme ça, je ne juge pas. Son absence est-elle liée à sa relation avec le directeur général, Marc Ingla ? Oui, il semble que ce soit le point de départ de l’absence de Luis depuis quatre mois. Est-ce qu’il va revenir ? Sera-t-il remplacé ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que ce business plan ne peut pas aboutir à deux, avec seulement le président et l’entraîneur… »

Christophe Galtier – Source : L’Equipe (19/11/2020)

Mercato concurrent OM : Un ancien joueur de Lyon tacle Rudi Garcia !

Alors que Romain Molina a annoncé que Juninho n’aurait pas les pleins pouvoirs au sein de Lyon, le club connaîtrait énormément de tensions en coulisses et une révolution serait à prévoir pour 2021. Joachim Andersen a été l’une des recrues phares de l’été 2019 et un flop par la suite. Dans une interview accordée au quotidien Le Progrès, le défenseur Danois Danois est revenu sur son passage à Lyon où il a notamment taclé l’entraîneur Rudi Garcia…

« À Lyon, j’ai joué certains matches, d’autres non. Quand tu joues au foot, tu as besoin de rythme. Je respecte complètement la décision du coach et le fait qu’il avait une autre vision et préférait procéder autrement. Moi, je voulais juste jouer au football. Les critiques qui m’ont été faites n’étaient pas toujours très justes et fondées : bien sûr, j’ai fait des erreurs et j’aurais pu jouer bien mieux que ça et je dois jouer mieux que ça, mais j’ai aussi réalisé de bons matches, notamment en Ligue des Champions (…) Après l’épisode de confinement, quand je suis revenu, j’avais vraiment envie et hâte de montrer que j’étais prêt, que je pouvais être un joueur important pour Lyon mais il était évident que quoi que je fasse, je n’allais pas jouer. Les deux mois qui ont suivi le déconfinement, je faisais partie des meilleurs à chaque entraînement. Et quand la compétition a repris avec la Ligue des Champions, je n’ai pas joué. J’ai vite compris que je n’allais pas avoir un grand rôle à jouer pour la suite ». Joachim Andersen – Source : Le Progrès (10/12/2020)