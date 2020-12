Concurrents OM : Un défenseur de Lyon vers la Premier League ?

FCMarseille vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents directes de l’OM. Sous contrat avec l’OL jusqu’à la fin de la saison, Marcelo pourrait partir librement en juin prochain. Proche de rejoindre West Ham l’hiver dernier, Marcelo pourrait finalement débarquer à Londres l’été prochain…

À 33 ans, Marcelo est un des tauliers des Gones, avec 13 des 14 matches de Ligue 1 joués cette saison. Mais alors qu’il sera en fin de contrat à l’été prochain, le défenseur central sera libre de s’engager dans le club de son choix pour la saison prochaine.

« il y avait un bon feeling avec west ham »

D’après le tabloïd The Sun, West Ham serait intéressé par la venue du défenseur brésilien cet été. Les Hammers étaient déjà intéressés en janvier dernier et auraient pu débourser 20M€ pour s’attacher les services du joueur de 33 ans. D’après des sources proches du Brésilien contactées par le tabloïd, le joueur de 33 ans serait potentiellement intéressé : « la dernière fois qu’ils ont pris la parole, il y avait un bon feeling. C’est une grande opportunité ». A moins que l’OL ne décide de prolonger son joueur de 33 ans, Marcelo devrait quitter l’OL l’été prochain. Il pourra d’ailleurs commencer à discuter avec les clubs dès le 1er janvier prochain, en vue d’une signature libre six mois plus tard. Mais Jean-Michel Aulas pourrait céder son joueur dès cet hiver…