Concurrents OM: Un joueur emblématique de l’ASM sur le départ

En fin de contrat à la fin de la saison, Cesc Fabregas ne devrait pas poursuivre l’aventure à l’AS Monaco. Devant se contenter de quelques minutes par ci par là, le milieu de terrain partira libre cet été, à la recherche d’un dernier challenge.

Une page qui va bientôt se tourner pour Cesc Fabregas et l’ASM ! Après trois saisons au club, l’ancien Gunner a décidé d’un commun accord avec le club de la Principauté de ne pas renouveler son contrat qui prend fin à la fin de la saison. Arrivé à l’été 2019, l’international espagnol a disputé 67 matchs pour 4 buts et 9 passes décisives. Le joueur formé à la Masia aura surtout apporté en Leadership et en rigueur dans le club de Dmitri Rybolovlev. Venu à la demande de son ex coéquipier Thierry Henry, le champion du monde 2010 vit une dernière saison compliquée sous le maillot monégasque.

Un dernier club avant de devenir entraineur ?

D’après les informations de l’Équipe, le joueur ne compte pas pour autant raccrocher les crampons. L’ancien compère de Samir Nasri à Arsenal a l’envie de se lancer un dernier challenge dans le monde professionnel avant d’envisager de passer ses diplômes d’entraineur. Fabregas a d’ailleurs confirmé il y a quelques jours dans un entretien accordé à So Foot qu’il ne finirait pas son aventure dans le foot avec cette expérience monégasque :

« Mais cette année a été si mauvaise que je ne peux pas terminer sur ça. Pas après avoir construit cette carrière. Je veux continuer à jouer. Je suis reconnaissant pour la carrière que j’ai eue, mais je n’ai pas l’impression que c’est fini. Je veux juste profiter de mon football et continuer d’être compétitif à un certain niveau. […] Je suis ouvert à tout, je veux juste prendre du plaisir. Après cette année, je veux juste jouer et profiter de mon football. L’endroit n’a pas vraiment d’importance, c’est plutôt ma tête qui compte. Quand je suis en forme, je me sens vraiment bien, quand je m’entraîne avec mes coéquipiers, je ne me sens pas différent en matière de passion pour le jeu. Il s’agit juste de trouver le bon projet et de le réaliser. Je vais chercher un nouveau projet et voir où l’avenir me mène. » Cesc Fabregas – Source : So Foot (13/05/2022)

C’est la pire année de ma carrière – Fabregas

L’ancien Blues a également confirmé que cette saison 2021/2022 où il n’a quasiment pas joué a été très dure à supporter pour lui. Selon lui c’est surement la pire année depuis qu’il est footballeur :

