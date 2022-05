Mercato OM: Une jeune pépite en prêt en Ligue 2 ?

N°3 dans la hiérarchie des gardiens, le jeune Simon Ngapandouetnbu arrive à un tournant de sa jeune carrière. Promis à un brillant avenir, le portier né au Cameroun devrait partir en prêt pour engranger des minutes en pro. Selon les informations de l’Équipe, il aurait déjà plusieurs touches avec des clubs de ligue 2.

Si le débat de gardien n°1 entre Pau Lopez et Steve Mandanda a animé toute la saison, la place de n°3 de Simon Ngapandouetnbu a été elle, indéboulonnable. Annoncé depuis plusieurs saisons comme un grand espoir du centre de formation, le jeune portier a vu son contrat être prolongé alors que celui-ci prenait fin en juin. Un signe de confiance de la part de la direction olympienne pour celui qui n’a pas encore disputé la moindre minute chez les professionnels. Barré par la présence de Mandanda et Lopez, Simon a du se contenter de quelques apparitions dans le groupe et sur le banc de touche. À 19 ans et après une nouvelle saison en réserve, l’heure de s’aguerrir est surement arrivée pour la jeune pépite phocéenne.

Un prêt en Ligue 2 pour se lancer ?

Si on en croit les informations de l’Équipe et plus précisément celles de Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille, l’olympien possède plusieurs touches avec des clubs de Ligue 2 qui seraient chauds à l’idée de récupérer pour une saison le jeune gardien. Une opportunité qui serait bénéfique pour toutes les parties et qui permettrait à Simon d’obtenir le maximum de temps de jeu et de se familiariser avec le niveau professionnel.

Plusieurs possibilités de prêts en L2 pour le jeune gardien de l’#OM, Simon Ngapandouetnbu. A 19 ans, prolongé en mars dernier, il est à un premier carrefour de sa carrière et doit essayer de glaner du temps de jeu @lequipe pic.twitter.com/LDRoQjbgnH — Mathieu Grégoire (@Serguei) May 14, 2022

Ce n’est pas définitif, ce sont des joueurs importants – Sampaoli

Toujours arbitre dans la lutte entre Pau Lopez et Mandanda pour le poste de n°1 dans les cages olympiennes, Jorge Sampaoli ne semble pas avoir arrêté un choix définitif entre les deux. Alors que Pau Lopez semblait avoir pris un certain avantage tout au long de la saison, Mandanda a retrouvé sa place de titulaire en championnat. Un choix qui a été expliqué par l’entraineur argentin avant le match contre Rennes :

« C’est lié à l’aspect de leadership, des besoins sur le moment… Pau Lopez a fait une grande saison c’est pour ça qu’il est nominé au trophée UNFP. Mandanda ou Pau Lopez, ce n’est pas définitif, ce sont des joueurs importants » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de Presse (13/05/2022)

