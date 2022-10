Concurrents OM : Une ancienne légende de Lyon fracasse un dirigeant et Cherki !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…) Sidney Govou n’a pas été tendre avec Rayan Cherki et Vincent Ponsot !

Lyon a très mal démarré sa saison et surtout ce week-end en enchaînant avec une quatrième défaite consécutive. Un très mauvais début de saison qui ne plaît forcément pas à Sidney Govou, ancien joueur du club. Interrogé par L’Equipe, l’ex international français n’a pas hésité à taper sur Vincent Ponsot et Rayan Cherki !

Sa seule sortie médiatique a été catastrophique — Govou

« On nomme représentant du football Vincent Ponsot, quelqu’un qui ne connaît pas le foot. C’est un homme très compétent dans son domaine mais sa seule sortie médiatique a été catastrophique. Il dit publiquement que le coach va rendre des comptes à la trêve. Là, tu te mets une balle dans le pied. Ça crée des remous. On a l’impression que le club est prisonnier de tout, de sa vente, de son staff mais le foot, on l’a oublié. Ça fait longtemps qu’on marche à l’envers. » Sidney Govou – Source : L’Equipe (04/10/22)

Ce gamin a été mis trop tôt, trop haut et tu le laisses dire des choses — Govou

« Cherki déclare qu’il veut jouer 10 et personne ne lui répond au club, même si Bosz a été bon dessus ? Il faut lui dire : « T’as quel âge ? T’as fait 3 passes décisives, 2 corners, et avec les Espoirs, ça reste du foot de gamin. » Et sous pression, à Lens, il a eu du mal. Ce gamin a été mis trop tôt, trop haut et tu le laisses dire des choses… Karim (Benzema) nous avait dit en arrivant : « Je vais prendre votre place. » Mais il n’a pas exigé de poste. Ce n’est pas le même message. Rayan, c’est un très très bon joueur, mais sa gestuelle à Lens, non. Mais le président dit : « Faut le laisser tranquille, c’est notre futur. » Ce n’est pas le bon message à faire passer. »Sidney Govou – Source : L’Equipe (04/10/22)